Varlık içinde yokluk çekiliyor

Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Beasley, yaşanan açlık tehlikesine dikkat çekerek, “Dünyada 300 trilyon dolarlık bir varlık bulunuyorken bu durum kabul edilemez ve affedilemez” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) iş birliğinde hazırlanan “Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu” başlıklı raporun sunumu, FAO’nun Roma’daki genel merkezinde düzenlenen toplantıyla gerçekleştirildi.

Affedilemez!

IFAD Başkanı Houngbo da açlık ve fakirliğin yakın şekilde ilişkili olduğuna dikkati çekti. Bu ikisinin özellikle de düşük gelirli ülkelerde, kırsal bölgelerde görüldüğünü anlatan Houngbo, “Eğer amacımız gerçekten 2030 yılı itibarıyla sıfır açlığa ulaşmaksa çabalarımız kırsal bölgeleri hedeflemeli. Yatırımlar da bu noktada kritik derecede önemini koruyor, bu denli büyük bir probleme cevap verilebilmesi bakımından” diye konuştu. WFP İcra Direktörü Beasley ise “Dünyada 300 trilyon dolarlık bir varlık bulunuyorken bu durum kabul edilemez ve affedilemez” dedi. Çatışmanın yanı sıra iklim değişikliğinin etkilerinin de son derece ciddî olduğunu belirten Beasley, 23 milyon civarında insanın iklim değişikliğinden etkilendiğini ve bu sebeple yerlerinden edildiğini kaydetti.

5 yaş altı tehlikede

FAO, WFP, UNICEF, WHO ve IFAD iş birliğinde hazırlanan “Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu” başlıklı raporda, dünyada açlık çeken insan sayısının arttığı vurgulandı. Raporda, “2017 yılında 821 milyona ulaşan dünyadaki aç insan sayısı, her 9 kişiden birine tekabül ediyor.” ifadelerine yer verildi. 2030 yılına kadar açlık ve kötü beslenmenin olmadığı bir dünya elde etmek için gıda sistemleri ile geçim kaynaklarının dayanıklılığı ve adaptasyon kapasitesinin artırılması gerektiğinin anlatıldığı raporda, “2017 yılı itibarıyla yaklaşık 151 milyon 5 yaşın altındaki çocuk, kötü beslenme nedeniyle yaşlarına göre aşırı kısa boya sahipler. 2012’de bu sayı 165 milyondu. Küresel olarak Afrika ve Asya, büyüyememiş çocukların sırasıyla yüzde 39 ve yüzde 55’ini barındırıyor.” ifadeleri kullanıldı.

3 kat arttı

Toplantıda konuşan FAO Genel Direktörü Jose Graziano Da Silva , “Ne yazık ki haberler iyi değil. Şunu söylemem gerekiyor ki dünyada açlık çeken insan sayısı üçüncü kez arttı. Geçen yıl 821 milyon insan yetersiz beslenmiş olarak kayıtlara geçti.” dedi. Geçen yılki raporun odak noktasının çatışmalar olduğunu hatırlatan Da Silva, bu sene ise iklim değişikliğine yoğunlaştıklarını söyledi. İklim değişikliğinin gıda üzerinde çok güçlü etkileri bulunduğuna işaret eden Da Silva, bu nedenle dünya açlık oranlarındaki olumlu yöndeki eğilimlerin tersine dönmeye başladığını bildirdi.