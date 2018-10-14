Vatandaşlar Türkiye'nin en büyük sürüngenini buldu

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan, nesli tükenme tehlikesi altında olan "çöl varanı" tabii yaşam alanına bırakıldı.

Kentte 60 kilometre mesafedeki Kayalı kırsal Mahallesi'nde çöl varanının kümese girdiğini gören vatandaşlar, zarar görmemeleri için tavukları buradan çıkardı. Vatandaşlar, daha sonra yaklaşık 1 metre uzunluğundaki "dev kertenkele"yi yakalayarak, köyün dışındaki tabii yaşam alanına saldı. Köylülerden Ahmet Çoban, yaptığı açıklamada, zaman zaman bu tür hayvanları gördüklerini nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için zarar gelmemesine çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin en büyük sürüngeni Sayıları gün geçtikçe azalan, nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çöl varanları Türkiye'de sadece Şanlıurfa ve Şırnak çevresinde görülüyor. Türkiye'de yaşayan en büyük sürüngen olan çöl varanı, bilinenin aksine zehirsiz bir tür. Çöl varanları, diğer sürüngenler, kuşlar, bunların yumurtaları ve böceklerle besleniyor. İklim şartları nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerinde sıklıkla görülebilen çöl varanlarının öldürülmesi ya da yakalanıp satılması halinde ağır para cezaları uygulanıyor. AA

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