'Veliaht Prens cinayet hakkında bilgi sahibi olabilir'

Trump, ABD istihbaratının Kaşıkçı cinayeti bilgilerini değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın bilgi sahibi olabileceğini" kaydetti.
ABD Başkanı Trump, ABD istihbaratının Kaşıkçı cinayeti bilgilerini değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın bilgi sahibi olabileceğini" söyledi.
Kongrenin Kaşıkçı konusunda farklı yöne gitmek isteyebileceğini belirten Trump, ABD’nin güvenliği ön planda olduğu sürece tüm görüşlere açık olduğunu belirtti.
AA