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12 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Veliaht Prens'e yakın isimler İranlılara karşı da suikast planladı iddiası

12 Kasım 2018, Pazartesi 08:12
İran karşıtı bazı iş adamlarının İran ekonomisini çökertmek için yaptıkları plan çerçevesinde BAE, ABD ve Suudi Arabistanlı yetkililerle görüştüğü, veliaht prense yakın bazı isimlerin ise bu dönemde İranlılara karşı suikast planladığı ileri sürüldü.

Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, bazı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, son dönemde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve yakınındaki isimlerin uzun süredir düşmanlarına karşı suikast planlarının olduğuna dair bir bakış açısı sundu.

NYT'nin haberine göre, Lübnan asıllı Amerikan iş adamı ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın danışmanı George Nader'in girişimiyle hazırlanan bir planda İran'ın ekonomisine sabotaj hedefleniyordu. İddialara göre Nader, bu planı hem Prens Muhammed ile görüşmüş hem de planı Beyaz Saray yetkililerine sunmuştu.

Bu planın bir diğer parçası ise ülkesinin istihbarat ve güvenlik ajansları ile derin bağları olan İsrailli iş insanı Joel Zamel'di.

BAE, ABD ve Suudi Arabistan ile kapalı kapılar ardında yapılan toplantılar

Zamel ve Nader'in 2016 yılı başına dayanan planı dahilinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün gizli küresel mal varlıklarını ortaya çıkarma, İran'da huzursuzluğu tetikleyecek sahte sosyal medya hesapları açma, İran'daki muhalif gruplara finansman sağlama, üst düzey İranlı yetkililere karşı suçlamaları kamuoyuna açma gibi unsurlar vardı.

ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerini, Demokrat aday Hillary Clinton'ın kazanacağını düşünen Zamel ve Nader, planlarını Belçika'daki bir toplantıda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan yetkililerine açtı.

Trump yönetimi ile yapılan toplantılarda Asiri de varmış

Ancak seçimlerden Trump'ın galip çıkmasının ardından Nader ve Zamel New York'a giderek Trump dönemi yetkililerine ve Suudi generallere planlarından bahsetti. New York'taki bir otelde yapılan bir toplantıda, Kaşıkçı cinayetinin ortaya çıkmasının ardından görevinden alınan Suudi Arabistan İstihbarat yetkilisi Ahmed el Asiri de vardı.

Suudiler bu kampanyaya para vermeden önce Trump yönetiminin onay vermesini istedi. Trump'ın 2017 Ocak ayında resmi olarak göreve başlamasının ardından Nader sık sık Beyaz Saray yetkilileri ile görüşmeye devam etti.

Asiri suikast planını masaya koymuş

Plan dahilinde Mart 2017'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir toplantı düzenlendi. Burada aralarında Asiri'nin de bulunduğu üst düzey Suudi yetkililer, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Suudi Arabistan'ın düşmanı olarak düşünülen başka birisinin daha öldürülmesi niyetlerini ortaya koydu.

Öte yandan toplantıya katılan iş adamları bu konuda tereddüte düştü ve avukatlarına danışmaları gerektiğini söyledi. Daha sonra iş adamları herhangi bir suikastte yer almayacaklarını kaydetti. 

Kaşıkçı soruşturmasını yakından takip eden bir Suudi yetkili, NYT'a yaptığı açıklamada, Asiri'nin suikast planlarının Suudi Arabistan'ın resmi politikalarını yansıtmadığını iddia etti. Ancak NYT'nin ele geçirdiği elektronik postalarda Nader'in Asiri ile görüştüğü zamanlarda, Muhammed bin Selman ile de görüştüğü anlaşılıyor.

Ayrıca haberde Asiri'nin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakınlığının da uzun süredir bilinen bir gerçek olduğu vurgulandı.

AA

Etiketler: ABD, Suudi Arabistan, İran, prens, muhalif
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