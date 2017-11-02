Venezuela'da 100 bin bolivarlık banknotlar tedavüle sürülüyor

Siyasi krizlerin yanı sıra ekonomik kriz ve yaptırımlarla boğuşan Venezuela’da beş sıfırlı para birimi dönemi başlıyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu hafta tedavüle girecek olan, en büyük para birimi 100.000 bolivarlık banknotu tanıttı. Banknotun karaborsadaki değerinin ise 2,5 Amerikan dolarından az olduğu belirtiliyor. Hiper enflasyonla boğuşan venezuela’da bu yıl içinde 500, 5.000 ve 20.000 bolivarlık banknotlar tedavüle sürülmüştü.

Maduro ayrıca asgari ücrete de yüzde 30 zam yapılacağını açıkladı. Bu zamla asgari ücret 177 bin 507 Venezuela Bolivari'na ulaşacak.