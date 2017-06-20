Venezuela'da sular durulmuyor

Venezeula'da devam eden Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı protesto gösterilerinde 1 gencin öldüğü bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Başsavcılık, başkent Caracas'ın Altamira Mahallesi'nde düzenlenen gösterilerde, protestocular ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını ve göstericilerden 17 yaşındaki Fabian Urbina'nın vurularak öldürüldüğünü açıkladı. İçişleri Bakanı Nestor Reverol, gencin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, çatışma sırasında güvenlik güçlerinin "uygunsuz ve orantısız güç" kullanmış olabilecekleri ihtimali bulunduğunu ve konu hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Reverol, muhalefetin uyguladığı şiddeti ve ayaklanma çağrısını da kınadı. Öte yandan Kamu Denetçisi Tarek Saab, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ateşli silahların uygunsuz kullanılması" gerekçesiyle Milli Muhafızlara mensup 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Venezuela'da ekonomik kriz, cezaevindeki siyasi tutuklular, yüksek enflasyon, gıda kıtlığı, artan suç oranları gibi sosyal ve siyasi sebeplerden dolayı hükümet karşıtı gösteriler 1 Nisan'dan bu yana aralıksız sürüyor. Çıkan olaylarda şimdiye kadar 70'den fazla kişi öldü, bini aşkın kişi yaralandı. Muhalefet, ölümlerden, orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor. Maduro ise protestolara katılan aşırı sağcı radikallerin suç çeteleriyle iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunuyor. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) üyesi 34 ülkenin dışişleri bakanları, dün Meksika'nın Cancun kentinde düzenlenen toplantıda bir araya gelmiş ancak karar alınamamıştı. AA

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