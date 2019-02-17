Venezuela için yardım taşıyan ABD uçakları Kolombiya'da

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 25 milyon Venezuelalıya insani yardım malzemelerini taşıyan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 3 uçağın Kolombiya'nın sınır şehri Cucuta'ya ulaştığını belirtti.

Guaido, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela için insani yardım gelmeye devam ediyor! ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 3 uçağın, içinde insani yardımla geldiğini teyit etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

​Üç uçağın en az 25 milyon Venezuelalı için insani yardım getirdiğini vurgulayan Guaido, "Tüm destek için teşekkür ederiz" diye ekledi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Venezuela sınırına insani yardımın ulaştırılmasına lojistik destek vereceklerini açıklamıştı. Bu açıklamayı değerlendiren Venezuela, Rusya ve bazı diğer ülkelerin yönetimleri, bu destek adı altında darbe hazırlığı yapıldığı şüphesini dile getirmişti. ABD idaresi, bu eleştirilere yanıt olarak önce askeri ve politik hiçbir amaçları olmadığını bildirmiş, ama sonra ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela için tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etmişti.

Ülkede yaklaşık 250-300 bin kişinin açlık yüzünden ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia eden Venezuela muhalefeti, sınıra ulaştırılan insani yardım için derhal koridorların açılmasını talep ediyor. Yardımı kabul etmeyi katiyen reddeden Venezuela yönetimi, bunun ‘sahte şov' olduğunu adlandırıyor. Caracas, dost ülkelerden ve Birleşmiş Milletler dahil uluslararası insani örgütlerden yardım aldıklarını duyurdu.