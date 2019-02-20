Venezuela'nın Kosta Rika'daki Büyükelçiliği muhalefetin eline geçti

Kendini geçici başkan ilan Juan Guadio tarafından büyükelçi olarak atandığı belirtilen Maria Faria, sabah saatlerinde Kosta Rika'nın başkenti San Jose'deki Venezuela Büyükelçiliğine girdi.

Venezuela'nın Kosta Rika'daki elçiliği, muhalefet tarafından atandığı belirtilen büyükelçinin kontrolüne geçerken, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "bir grup yabancının hırsızlar gibi" binaya girdiğini belirtti. Kendini geçici başkan ilan Juan Guadio tarafından büyükelçi olarak atandığı ifade edilen Maria Faria, sabah saatlerinde Kosta Rika'nın başkenti San Jose'deki Venezuela Büyükelçiliğine girdi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından atanan diplomatların görevden alındığını kaydeden Faria, Kosta Rika hükümeti tarafından da tanındıklarını iddia etti. AA

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