"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Vergiler listesi açıkladı: Kanada'da ABD'ye misilleme...

30 Haziran 2018, Cumartesi 09:00
Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, ABD'nin uygulayacağı gümrük tarifelerine karşı hazırladıkları misilleme tarifelerin 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve bundan geri adım atmayacaklarını söyledi.

ABD ile Kanada arasında gümrük tarifeleri konusunda bir süredir devam eden gerginlik, Kanada'nın açıkladığı "misilleme listesi" ile yeni bir boyut kazandı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Hamilton kentindeki Stelco Demir-Çelik Fabrikası'nda, Çalışma Bakanı Patty Hadju, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Navdeep Bains, Uluslararası Ticaret Bakanı François-Philippe Champagne ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, yeni tarife hedeflerinden geri adım atmama sözü veren Freeland, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamayla ABD ürünlerine 16,6 milyar dolarlık misilleme vergi getirdiklerini duyurdu.

ABD yönetiminin söz konusu tedbirlere gerekçe olarak ulusal güvenlik kaygılarını ileri sürmesini "saçma" ve "incitici" olarak nitelendiren Freeland, şunları söyledi:

"Kanada, ABD pazarı için her zaman güvenli ve güvenilir bir çelik ve alüminyum kaynağı olmuştur. ABD'nin Kanada çelik ve alüminyumu üzerine getirdiği tarifeler, Dünya Ticaret Örgütü ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kuralları uyarınca korumacı ve yasa dışıdır. Bu karşı önlemleri aldığımızdan dolayı mutlu değiliz ancak ABD tarifeleri bize endüstrilerimizi, işçilerimizi ve toplumlarımızı savunmaktan başka yol bırakmadı. Biz de bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu talihsiz ve eşi görülmemiş anlaşmazlığa gerçek bir çözüm, ABD'nin çelik ve alüminyum üzerindeki tarifelerini geri çekmesidir."

Bakanlar Hadju ve Bains de Kanada hükümetinin, ABD'nin uygulamalarından etkilenen işletmelere tazminat ödeyeceğini ve işçileri ülkede tutmak için istihdam sigortası programı başlatacağını açıkladı.

Listede neler var?

Kanada hükümeti tarafından bir süredir üzerinde çalışılan ve son hali verilen listede, demir-çelik ve alüminyum ürünleri başta olmak üzere günlük hayatta kullanılan birçok malzeme bulunuyor.

Diğer Amerikan ürünleri arasında yoğurt çeşitleri, kahve, hazır yemekler, akçaağaç şurubu, çikolata, pizza, turşu, portakal suyu, soya sosu, ketçap, mayonez, viski, çeşitli ev eşyaları ve tuvalet malzemeleri, uyku tulumları, tükenmez kalemler ve motorbotlar, yatlar, denizcilikte kullanılan malzemeler, temizlik ürünleri, mutfak malzemeleri, giyecekler, mum, kağıt peçete gibi yüzlerce ürün yer alıyor.

Bakan Freeland'in açıklamasına göre, ABD tarafı hangi ürüne ne kadar vergi uyguluyorsa Kanada da aynı oranları uygulayacak.

AA

Etiketler: kanada, abd
Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin vefat etti

    YKS heyecanı başladı

    Trump yönetimine bir uyarı da GM'den

    9 ilde muvazzaf askerlere gözaltı

    S&P'den Türkiye açıklaması

    Yaklaşık 17 bin personele atama ve yer değiştirme

    Bu kıvılcım demokrasi meşalesini yakar

    ABD Savunma Bakanlığı'ndan 'Dera' açıklaması

    Gençler tatilini gazetede geçiriyor

    Beklenen büyük sınav bugün

    Ormanlar hızla yok oluyor: Türkiye’de durum vahim...

    Biri çocuk 2 Filistinli daha şehit oldu...

    Akademisyenlerin bekleyişi sürüyor

    İşsiz baba destek bekliyor...

    Siyasal kayırmacılık arttı

    Neredesin ey Fatih Sultan Mehmed?

    Yüzyıllık tuzak

    İnsanlık Meriç’te boğuldu

    Erken seçim olabilir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu kıvılcım demokrasi meşalesini yakar
    Süleyman KÖSMENE

    Mü’min neden umutsuz olmaz?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni dönemde iktidar ve muhalefet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cenaze gerginliği
    Ali FERŞADOĞLU

    Herşeyle imtihan edildiğimizin farkında mıyız?
    Hasan KOÇ

    Pencerelerden seyret, içlerine girme
    Ahmet BATTAL

    Rey ve ikaz vazifesi - 2
    Faruk ÇAKIR

    Yüz yıllık tuzak
    Cevher İLHAN

    Ve seçim çarpıklıkları…
    Risale-i Nur'dan

    Siyaset cereyanları tefrikaya atmasın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.