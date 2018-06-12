"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Vietnam'da tartışmalı yasa kabul edildi

12 Haziran 2018, Salı 12:09
Vietnam'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve ekonomiye zarar vereceği gerekçesiyle eleştirilen siber güvenlik yasası onaylandı.

Vietnam'da, Google ve Facebook gibi hizmet sağlayıcıların kullanıcı verilerini saklamasını gerektiren yasa, Komünist Partinin çoğunluğa sahip olduğu mecliste yapılan oylamada onaylandı. 

Yasa, ayrıca bu servis sağlayıcıların Vietnam'da ofis açmalarını, Enformasyon ve İletişim Bakanlığının talebiyle zararlı içerikleri 24 saat içinde kaldırmalarını, Kamu Güvenliği Bakanlığı çatısında özel siber güvenlik görev gücü kurulmasını öngörüyor.

Oylamadan önce mecliste konuşan Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Vo Trong Viet, yasanın "halkın çıkarlarını ve ulusal güvenliği savunmak için çok gerekli olduğunu" savundu.

Vo Trong Viet, yasanın, Vietnam'ın Dünya Ticaret Örgütü ve Trans-Pasifik Ortaklığı gibi çok uluslu ticaret anlaşmalarına yönelik taahhütleri ile çelişmediğini söyledi.

ABD ve Kanada, Vietnam'a yasanın parlamentoda oylamasının ertelenmesi çağrısında bulunmuş, Uluslararası Af Örgütü de kararın ifade özgürlüğüne ilişkin yıkıcı sonuçları olabileceği uyarısı yapmıştı.

Vietnam'da 93 milyonluk nüfusunun yüzde 70'inin internet kullanıcısı olduğu, 53 milyon kişinin Facebook hesabı bulunduğu ifade ediliyor.

Hükümetin yeni ekonomik bölgeler oluşturma planına yönelik hafta sonu düzenlenen gösteriler sırasında siber güvenlik yasasına da karşı çıkılmıştı.

AA

Etiketler: vietnam, sosyal medya
Okunma Sayısı: 67
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Unutmaya çalıştığım bir dönemi zorla bana hatırlatmak istiyor'

    'Herkeste var ancak kontrolü genelde unutuluyor'

    Ortak açıklamada çok sayıda taahhüt var

    IKEA'dan dikkat çeken yasaklama kararı

    'Son bir ayda 500 kişi, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndü'

    Konya, İzmir ve Aydın'da sel musibeti: ''Her şeyimiz bitti''

    Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz: 'Yap-İşlet-Devret modeli'yle yapılanlar hariç...

    Yine saldırı yine tahrik!

    Genelkurmay'dan hava harekatlarına ilişkin açıklama

    Güne yükselişle başladı: Dolar/TL'de son durum?

    İlk kez bir araya geldiler

    Seçimi beklemeyin hemen kaldırın

    Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var

    El ve ayak uyuşmalarına dikkat!

    Tunus'un gündemine bomba gibi düşen 'darbe' iddiası

    Finlandiya'da iş adamına rekor trafik cezası

    Demokrat anlayış, tek adamlığa geçit vermez

    BM: 2018'in ilk 4 ayında Suriye'de 920 bin sivil yerinden oldu

    ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye - Münbiç açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’de de U dönüşü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seçim geçici, insanlık kalıcı
    Genel

    Seçimi beklemeyin hemen kaldırın
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya ve 24 Haziran için tercihi
    Orhan GÜLER

    “OHAL, AKP’ye de en büyük zararı vermiş olacak!”
    Cevher İLHAN

    “OHAL’ın kaldırılması” neden seçim sonrasına?
    Ali FERŞADOĞLU

    Dehşetli bir zaman dilimindeyiz
    Genel

    El ve ayak uyuşmalarına dikkat!
    Genel

    Tunus'un gündemine bomba gibi düşen 'darbe' iddiası
    Risale-i Nur'dan

    Şükrün ve şükürsüzlüğün ölçüsü nedir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.