Vietnam Savaşı sonrası bir ilk

ABD ile Vietnam arasındaki savaşın sona erdiği 1975'ten beri ilk kez ABD Donanması'na ait bir uçak gemisi ülkeyi ziyaret edecek. USS Carl Vinson uçak gemisi bu ay içinde Danang kenti kıyılarına demir atacak.

ABD Donanmasına ait nükleer yakıtlı uçak gemisi USS Carl Vinson 43 yıl sonra Vietnam'a giden ilk ABD uçak gemisi olacak. Bu ay içinde Vietnam'ın Danang kenti kıyılarına demirlemesi beklenen gemi Hint-Pasifik bölgesinde olası felaketlere verilecek yanıtlar için yapılacak çokuluslu tatbikata katılacak. Geminin 5 Mart'ta Vietnam'a ulaşması ve 4 gün boyunca ülkede kalması bekleniyor. ​ÇİN'E KARŞI BİR ADIM OLARAK YORUMLANIYOR Ancak uçak gemisinin varlığı Çin'in Doğu ve Güney Çin Denizi'ndeki askeri varlığına karşı bir girişim olarak görülüyor. Çin Vietnam'ın da arasında olduğu bölge ülkelerinin Güney Çin Denizi'ndeki toprak iddialarına karşı çıkıyor ve neredeyse bölgenin tamamını kontrol altında tutuyor.

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