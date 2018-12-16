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17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Vine'ın kurucusu evinde ölü bulundu

16 Aralık 2018, Pazar 21:00
Kısa videolar paylaşılmasına olanak sağlayan sosyal medya uygulaması Vine'ın kurucusu Kroll'un New York'taki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, bir ihbar üzerine polis, sosyal medya uygulaması Vine'ın kurucusu Colin Kroll'un Manhattan'ın SoHo bölgesindeki dairesine gitti.

Polis, dairede 34 yaşındaki Kroll'un cesedini bulurken, ölüm nedeninin ihtimalleri üzerinde duruyor.

Kroll'un geliştirdiği Vine uygulaması, 6 saniyelik kısa videolar paylaşılmasına olanak sağlıyordu. Vine, 2012 yılında Twitter'a satılmış geçen yıl da kapatılmıştı.

Kroll'un da kurucuları arasında olduğu, HQ Trivia adlı bilgi yarışması oyunu, Ağustos 2017'de piyasaya sürülmüş ve oyun yoğun ilgi görmüştü.

AA

Etiketler: sosyal medya, vine
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