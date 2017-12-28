Vize için hükümetin programını açıklamasını bekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye’nin vize serbestisine geçiş yapabilmesi için eksik kriterleri ne zaman tamamlayacağı konusunda Türk hükümetinin program açıklamasını beklediklerini söyledi.

Berger, düzenlediği basın toplantısında, AB’nin Türkiye’ye Suriyeli sığınmacılar başta olmak üzere mülteciler konusunda yaptığı maddi yardıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Berger, toplantıda kendisine Türkiye’deki insan hakları uygulamaları konusunda yöneltilen sorular üzerine diplomatik ifadelerle bunun AB’nin hazırlayacağı İlerleme Raporu’nda yansıyabileceğini ancak yorumda bulunmak istemediğini söyledi. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Berger, Pazar günü yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) tutuklulara tek tip kıyafet zorunluluğu getirilmesi ve bazı sivillere cezasızlık hükmü konusunda yorum yapmaktan da kaçındı. Berger, “Bütün bunlar üzerinde bir tartışma devam ettiğini görüyoruz. Bunlar ilerleme raporlarına nasıl yansır, nasıl değerlendirilir şu aşamada bununla ilgili bir değerlendirmede bulunmak istemiyorum” demekle yetindi