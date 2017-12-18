Vize serbestisinde yeni gelişme

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Başkanı Büyükelçi Berger, "Vize serbestisi ile ilgili Türk hükümeti teklif sunacak, eksik olan bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği ile İzmir Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Vize serbestisinin sağlanmasıyla ilgili Türkiye ile anlaşmaya varılan kriterler olduğuna işaret eden Christian Berger, hala eksik olan kriterlerin olduğunu vurgulayarak, "Türk hükümeti çok kısa bir süre içerisinde bu eksik olan kriterlerin nasıl yerine getirileceğiyle ilgili bir teklifini bize sunacak" dedi.

"Türkiye esasında kriterlerin büyük kısmını kısa sürede yerine getirdi. Geri kalanların da aynı şekilde tamamlanacağına inancımız var" diyen Berger, "Tabi ki hala yapılması gereken işler var ama kendi açımdan hem hükümetle hem sizinki gibi örgütlerde organizasyonlarla yaptığım işbirliklerinde hep isteklilik görüyorum bu konuyla ilgili olarak. Bu konularla ilgili iş çevrelerinin ne söyleyeceğini her zaman dikkatli dinlememiz gerekiyor" şeklinde açıklamada bulundu.