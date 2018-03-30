''Vize ve göçmenlik'' başvurularında 5 yıllık sosyal medya geçmişlerini inceleyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı vize ve göçmenlik statüsü için başvuru yapanların 5 yıllık sosyal medya geçmişlerinin incelenmesi için girişimde bulundu.

Bakanlık tarafından Federal kayıtlara yollanan belgelere göre "güvenlik incelemelerini" arttırmak için ülkeye giriş yapmak isteyenlerin sosyal medya hesaplarının da detaylı incelenmesi gerektiğini kaydetti. Bakanlık sunduğu belgede sosyal medya hesaplarının incelenmesi planının her yıl için yaklaşık 15 milyon kişiye uygulanacağını belirtti. ABD İdari ve Bütçe Ofisinin onayını bekleyen teklif, sosyal medya hesaplarının yanı sıra başvuru yapanların son 5 yıl içerisinde kullandıkları telefon numaralarını, email adresleri ve farklı ülkelere yaptıkları yolculukların belgelerini de başvuru belgelerinin içine dahil edilmesini kapsıyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından sunulan teklifin diplomatik ve resmi vize başvurularına uygulanmayacağı kaydedildi. Vize başvurularıyla ilgili getirilmesi planlanan yeni "güvenlik incelemelerinin" Cuma gününden itibaren 60 gün sonra uygulamaya konulacak. ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra ABD'ye yapılan girişler konusunda ekstra önlemler alacaklarını belirtmişti. AA

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