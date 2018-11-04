"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Wall Street Journal gazetesi: Suudi Arabistan tutuklu prensi serbest bıraktı

04 Kasım 2018, Pazar 01:00
Suudi Arabistan'da geçen yıl başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" kapsamında gözaltına alınan prenslerden Halid bin Talal'ın serbest bırakıldığı iddia edildi.

ABD'li Wall Street Journal gazetesinin, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan'da birçok prens, bakan ve iş adamının tutuklandığı "yolsuzluk soruşturmasını" eleştirdiği için ocak ayında gözaltına alınan ve Kral Selman bin Abdülaziz'in yeğeni olan Prens Halid bin Talal dün serbest bırakıldı.

Prens Halid'in "yolsuzluk soruşturması" kapsamında serbest bırakılan ilk prens olduğunu belirten kaynaklar, bunun Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'a yöneltilen eleştiri ve baskıların hafifletilmesi çabası olduğunu kaydetti.

Suudi kraliyet ailesinden bir kaynak, "Suudi yönetimi değişmek istediğini ve bu konuda da ciddi adımlar attığını göstermek istiyor. Prens Halid'in serbest bırakılması çok sembolik, zira Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a karşı çıktığı için tutuklanmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu soruşturma kapsamında tutuklanan başka kişilerin de serbest bırakılmasının beklendiğini vurgulayan kaynaklar, Prens Turki bin Abdullah, Prens Abdülaziz bin Fahd ve milyarder iş adamı Muhammed Hüseyin el Amoud'nin yakın zamanda serbest bırakılacağının tahmin edildiğini aktardı.

Suudi Arabistan'daki "yolsuzluk" gözaltıları

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleriyle Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmakla yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmış, daha sonra bu kişilerin çoğu serbest bırakılmıştı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

AA

Etiketler: suudi arabistan, gözaltı
Okunma Sayısı: 106
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a göre Müslümanların en temel sorunu
    📷

    Karikatürler

    Espirilerimizin araştırma önergesini reddediyoruz!

    Ortak açıklama yapıldı: AB'den yaptırım tepkisi

    Motorine de indirim gerekli

    İran'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni iddia

    SP Lideri Karamollaoğlu'ndan sert açıklamalar: Yalakalarla bu ülke ayağa kalkmaz

    ABD koalisyon güçleri Deyr ez-zor'a saldırdı: 15 sivil öldü

    İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ittifak açıklaması

    Başakşehir evinde Beşiktaş'ı tek golle geçti

    Trump'ın 'Yaptırım' paylaşımına cevap Kasım Süleymani'den geldi

    Göç anlaşması hükümet ve cumhurbaşkanını karşı karşıya getirdi

    İran dini lideri Hamaney: ABD değişmedikçe müzakere ihtimali yok

    'ABD, PYD'ye sahip çıkmaya devam edecek'

    Erdoğan: Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacağımızı tekraren vurguladık

    Gazeteler neden kapanıyor?

    Denetimli serbestlik “örtülü af” mı?

    15 Temmuz kampanyası araştırılsın

    Askerlik şubeleri yarın da mesai yapacak

    Bakan Ersoy: Kaçak yapıların nasıl yıkıldığını hep beraber göreceğiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dik duruş
    Adnan NACİR

    Yürek yiyen Sayıştay
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Müslümanların eğik başını Fuat Hoca yukarı kaldırdı
    Genel

    Espirilerimizin araştırma önergesini reddediyoruz!
    Genel

    Ortak açıklama yapıldı: AB'den yaptırım tepkisi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Dünyayı ahirete tercih etmek
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Genel

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a göre Müslümanların en temel sorunu
    Faruk ÇAKIR

    Milyarderler dünyası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.