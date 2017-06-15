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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Washington büyükelçiliğindeki olayla ilgili flaş gelişme

15 Haziran 2017, Perşembe 22:01
Washington polisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Türkiye büyükelçiliği önünde meydana gelen olaylara müdahil olan 12 koruma hakkında yakalama kararı çıkardı. Korumalar, büyükelçilik konutu önünde protestoculara saldırmakla suçlanıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumaları ve destekçilerinin Washington’daki Büyükelçilik Konutu önünde protestoculara müdahalesi nedeniyle Türkiye’yi kınama kararı almasının ardından, Amerikan polisinin olayla ilgili soruşturması sonucu, Erdoğan’ın 12 koruma görevlisi hakkında yakalama kararı çıktı.

Dün iki kişi tutuklanmıştı

Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüştükten sonra geldiği büyükelçilik konutu önünde makam aracından izlediği kavganın yankıları durulmadı. Çarşamba günü ABD’de yaşayan Eyüp Yıldırım ve Sinan Narin adlı kişiler kavgaya karıştıkları ve ağır nitelikli saldırı suçu ile tutuklanırken, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 yakın koruması hakkında tutuklama kararı çıktı.

"Hepsinin Türkiye'de olduğunu sanıyoruz"

Washington Belediye Başkanı Muriel E. Bowser ve Emniyet Müdürü Peter Newsham, ortaklaşa yaptıkları basın toplantısında, hepsinin Türkiye’de olduğuna inanılan korumalara yönelik suçlamaları açıkladı. Emniyet Müdürü Newsham da korumaların kimliklerinin yüz tanıma teknikleri kullanılarak, pasaport ve vize işlemlerindeki fotoğraf ile olay sırasında çekilen videoların karşılaştırılması sonucu belirlendiğini söyledi. Basın toplantısında Türk korumaların protesto etme hakkını kullanan sivillerin yanı sıra Washington polisine de en az üç yerde saldırı girişiminde bulunduğu savunuldu ve haklarında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

7'sine, "ağır nitelikli saldırı" suçlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mayıs ayında ABD’ye yaptığı ziyaret sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından yaşanan kavgada Erdoğan’ın korumaları ve destekçileri ile, ellerinde terör örgütü PKK ve PYD bayrağı taşıyan protestocular birbirlerine girmişti.

Olaylara yönelik olarak Amerikan polisi tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Erdoğan’ın korumalarından ikisinin kimlikleri Servet Erkan ve İsmail Dalkıran olarak açıklandı. Washington polisi, kavgaya karıştıkları video görüntülerinden saptanan 42 kişiden 34’ünün kimliklerinin belirlendiğini, bunlardan 12’sinin Erdoğan’ın korumalarından olduğunu açıkladı. Polis yetkilileri, 12 kişiden 7’sine karşı ağır nitelikli saldırı, 5’ine karşı da hafif ceza davası açılacağını ve haklarında tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı.

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DHA

Etiketler: abd, kavga
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