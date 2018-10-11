"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Washington Post gazetesinden yeni iddialar

11 Ekim 2018, Perşembe 13:08
Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın, Kaşıkçı'nın birtakım vaatlerle Suudi Arabistan'a dönmesinin sağlanması, daha sonra da tutuklanmasını emrettiği iddiasını yazdı.

Cemal Kaşıkçı için bekliyorlar

'Magnitsky Yasası' kapsamında soruşturulsun talebi

"Aldığım cevap beni daha da endişelendirdi''

ABD istihbaratının yaptığı bir dinlemede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bazı vaatlerle Suudi Arabistan'a dönmesinin sağlanması, daha sonra da tutuklanmasını emrettiği ileri sürüldü.

Washington Post, dün Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'yı yakalamak için yaptığı planın ABD istihbaratının dinlemelerine takıldığı iddiasının ardından yine istihbarat yetkililerine dayandırdığı bir haber yayımladı.

Habere göre Veliaht Prens, Kaşıkçı'nın ABD'nin Virginia eyaletinden Suudi Arabistan'a dönmesinin sağlanması ve ardından Cemal Kaşıkçı'nın tutuklanmasını emretti. Bu plan ABD istihbaratının dinlemelerine takıldı.

"Suudi hükümeti sözlerini asla tutmayacak"

Kaşıkçı'nın bazı arkadaşları da son 4 aydır Prens Muhammed'e yakın Suudi yetkililerin Kaşıkçı'yı arayıp, gazetecinin Suudi Arabistan'a dönmesi durumunda kendisine koruma hatta yüksek mertebeli devlet işleri teklif ettiğini söyledi. Arkadaşları, buna karşın Kaşıkçı'nın bu tekliflere şüpheyle baktığını ve bir arkadaşına Suudi hükümetinin kendisine zarar vermemek konusunda verdiği sözleri asla tutmayacağını söylediğini aktardı.

Arap kökenli Amerikan bir siyasi aktivist olan Halid Saffuri, Cemal Kaşıkçı'nın mayıs ayında bu konuda yaptığı bir görüşmenin ardından kendisine, "Şaka mı yapıyorsun, onlara en ufak bir güvenim bile olamaz." dediğini kaydetti.

ABD istihbaratı Kaşıkçı'yı bilgilendirdi mi?

Suudi Arabistan yönetiminin Kaşıkçı'yı tutuklamaya yönelik önceden yaptığı planlara dair ABD'nin elde ettiği istihbaratlar, Trump yönetiminin Cemal Kaşıkçı'yı tehlikede olduğu konusunda uyarıp uyarmadığına dair soru işaretlerini doğurdu.

ABD'de 2015'te imzalanan bir yönergeye göre, istihbarat ajanslarının kaçırılma, ciddi bir şekilde yaralanma ya da öldürülme tehlikesi bulunan kişileri uyarma yükümlülüğü var. Bu zorunluluk için söz konusu kişinin ABD vatandaşı olması şartı bulunmuyor.

Adının açıklanmasını istemeyen eski bir ABD istihbaratı yetkilisi, "Kaşıkçı'nın yakalanması, tutuklanması olarak yorumlanmış ve bu nedenle uyarı zorunluluğu doğmamış olabilir ama söz konusu dinlemelerde şiddet içeren eylemler planlanmışsa evet, Kaşıkçı uyarılmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Uyarı sürecinden sorumlu olan Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi, Kaşıkçı ile bu konuda iletişime geçilip geçilmediği konusunda yorum yapmadı.

NYT, Veliaht Prensi'nin himayesindeki konferanstan sponsorluğunu çekti

Öte yandan, ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), son dönemde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda eleştirilerin hedefi olan Veliaht Prens Selman'ın himayesinde düzenlenecek Geleceğe Yatırım Girişimi (Future Investment Initiative) adlı konferanstan sponsorluğunu çektiğini açıkladı.

NYT sözcülerinden Eileen Murphy, yaptığı açıklamada, gazetenin Prens Muhammed himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek konferanstan medya sponsorluğunu çektiğini duyurdu.

Söz konusu konferansın diğer sponsorları arasında Bloomberg, CNBC, CNN gibi diğer ABD'li basın kuruluşları bulunuyor.

Future Investment Initiative, "Çöl'deki Davos" olarak biliniyor

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

AA

Etiketler: kaşıkçı, selman, abd
Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

    Uzmanlardan 'glokom' uyarısı: Geç kalmayın!

    Türkiye, Bosna Hersek'i konuk ediyor

    'Yargıda en çok sıkıntı olan noktalar'ı sıraladı

    İzmir Adliyesi gaz sızıntısı: Bina boşaltıldı, duruşmalar yarıda bırakıldı

    1992'den bu yana en güçlüsü: 2 kişi öldü; 500 bin kişi elektriksiz kaldı!

    Cemal Kaşıkçı için bekliyorlar

    Merkez Bankası: Cari açık 51 milyar 125 milyon dolar

    'Magnitsky Yasası' kapsamında soruşturulsun talebi

    Endonezya'da ölü sayısı 2 bin 65'e yükseldi

    Zorunlu haller dışında yeni proje yok

    Bakanlıktan 'fahiş fiyat' uygulayanlar ile ilgili genelge

    Anayasa Mahkemesi'nin Ayasofya'ya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

    Uzmanlar uyarıyor: Bu tedbirlerle enflasyon düşmez

    Nasıl yaşarsan öyle gömülürsün

    Maneviyat ve cemaat ömrü uzatıyor
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    Filistinli kadın mahkûmların dramı

    Ötelemek çare değil
    📷

    Akıllı Tahta

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Cevher İLHAN

    Nur Talebelerinin haklılığı AİHM kararıyla tescil edildi
    Genel

    Nasıl yaşarsan öyle gömülürsün
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Denge ve denetim
    Kadir AKBAŞ

    Adalet amacından sapmak!
    Genel

    Ötelemek çare değil
    Faruk ÇAKIR

    Sen yokuşa hazır ol
    M. Latif SALİHOĞLU

    İhalenin tiksindiren yüzü
    Genel

    Uzmanlar uyarıyor: Bu tedbirlerle enflasyon düşmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.