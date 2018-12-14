"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

Washington Post: Senato'daki oylama, Trump'ın Suud'u koruyamayacağını gösteriyor

14 Aralık 2018, Cuma 22:03
Washington Post gazetesi, dün ABD Senatosunun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı (MBS) sorumlu tutan yasa tasarısını onaylamasına ilişkin, "Senato'daki oylama, Trump'ın Suudi Arabistan'ı, Veliaht Prensin eylemlerinin sonuçlarından koruyamayacağını gösteriyor." yorumunda bulundu.

ABD Senatosundan dikkat çeken kararlar

ABD'de kritik gün

Washington Post Yayın Kurulu, kaleme aldıkları bir makalede, dün Senatoda yapılan oylamada, Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens Bin Selman'ı sorumlu tutan yasa tasarısının kabul edildiği anımsatılarak, "Bu oylama Trump'ı yeniden düşünmeye sevk etmeli." ifadelerine yer verdi.

Temsilciler Meclisi başkanına çağrı

Makalede, Senato'da, ABD'nin Yemen'deki iç savaş bağlamında Suudi Arabistan'a verdiği desteği kesmeye yönelik bir yasa tasarısının da onaylandığı hatırlatıldı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan'ın, benzeri bir tasarının yıl sonuna kadar mecliste oylanmasının önünü tıkadığı aktarılan makalede, "Başkan Ryan, Kongre'deki kariyerini onurlu bir şekilde noktalamak istiyorsa, Kaşıkçı tasarısı konusunda gelecek haftaya bir oylama planlamalıdır." çağrısında bulunuldu.

Temsilciler Meclisi üyelerine, Kaşıkçı cinayeti konusunda taraflarını belirlemeleri için bir şans verilmesi gerektiğinin de vurgulandığı makalede, "Temsilciler Meclisi üyelerine, insan haklarına destek vermek de dahil olmak üzere ABD Başkanı Trump'ın inkar ettiği Amerikan değerlerine destek vermeleri için bir şansları olmalı." ifadeleri kullanıldı.

"Kaşıkçı cinayetinin tüm sorumlularından hesap sorulmalı"

Makalede, MBS'nin Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğuna dair her gün yeni kanıtların ortaya çıktığı ifade edildi.

ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin, bir değişim olmadan devam edemeyeceği kaydedilen makalede, "(Senatoda oylanan) Tasarıda da belirtildiği gibi Kaşıkçı cinayetinin tüm sorumlularından hesap sorulmalı. Yemen'deki savaş kesin bir şekilde bitirilmeli. Birçoğu Veliaht Prensin yönetiminin eseri olan, pervasız dış maceralar ve ezici iç baskılar sona erdirilmeli." ifadesi kullanıldı.

"Senato'daki oylama, Trump'ın Suudi Arabistan'ı koruyamayacağını gösteriyor"

Tasarıda, Suudi Arabistan'daki kadın aktivistlerin salıverilmesi için de çağrılar yapıldığının anımsatıldığı makalede, "Suudi Arabistan rejimi, ABD ile ilişkilerini korumak istiyorsa, hızlıca harekete geçmeli. Senato'daki oylama, Trump'ın Suudi Arabistan'ı, veliaht prensin eylemlerinin sonuçlarından koruyamayacağını gösteriyor." görüşü paylaşıldı.

AA

Etiketler: kaşıkçı, selman, trump, abd
Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Macron, istifa çağrılarını reddetti, 'sarı yelekliler'e seslendi

    Bir günün bilançosu: 1 Filistinli çocuk şehit edildi, 75 Filistinli yaralandı

    Meteoroloji yurdun batı bölgelerini uyardı

    Sosyal medya Paylaşımlarına ilişkin polisten polise operasyon
    📷

    Daha önce hiç şahit olmadığınız görüntüler

    Fransa'da "sarı yelekliler" alarmı sürüyor: Paris'i 8 bin polis koruyacak

    Dışişleri Bakanlığı: Yeni logomuz hayırlı olsun

    ‘Ötekileştirmek kötülüklerin anasıdır’

    Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

    ‘Huzurun temelinde adalet vardır’

    En fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de

    En büyük sorun: Liyakatsizlik

    Uzmanlardan Marmaray uyarısı

    Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

    İnşaat sektöründe işler yolunda gitmiyor

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Yanal, Ülker Stadı'nda

    Soylu'dan PKK çıkışı: Bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz

    BM: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı soruşturması yeterli değil

    Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

    750 milyon kişi bulunduğu ülkeden memnun değil

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı Reformu Stratejisi
    Genel

    Hz. Ali (ra) sadece suçluların cezalandırılmasını istedi
    Genel

    The Economist: Erdoğan yeni düşmanlar oluşturmak zorunda
    Genel

    219 muvazzaf askere gözaltı kararı
    Genel

    Uzmanlardan Marmaray uyarısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İman kerametine kimler ulaşmıştır?
    Risale-i Nur'dan

    En mühim silâhımız istiğfar ve Allah’a iltica
    📷
    Genel

    Dağların ihtişamı
    Genel

    Ezan susarsa hürriyet biter

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.