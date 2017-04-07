WikiLeaks'ten yeni CIA belgeleri sızıntısı: Çekirge

WikiLeaks, 'Kasa Dairesi 7' adını verdiği gizli ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) belgeleri sızıntıları kapsamında 'Çekirge' adını verdiği 27 belgelik bir paket daha sızdırdı. WikiLeaks'e göre CIA 'Çekirge' adını verdiği platformunu Windows işletim sistemine yönelik 'kötü amaçlı yazılım' oluşturmak için kullandı.

WikiLeaks'a göre CIA 'Çekirge' platformu sayesinde Windows kullananların belirli bir anti virüs programı ile korunup korunmadığını veya Windows'un hangi sürümünün kullanıldığını tespit etmiş olabilir. WikiLeaks yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Çekirge, CIA operatörünün kullanabileceği çeşitli modüller sağlıyor. Bu modüller, farklı davranan özelleştirilmiş bloklar olarak kullanılabilir. Örneğin, demeti oluşturma sürecinde hangi özellikler seçildiğine göre bir bilgisayarda sürekliliği farklı şekilde sağlamak için. Buna ek olarak Çekirge, hedeflenen cihaza yönelik kurulum öncesi araştırmada kullanılan kuralları oluşturan çok esnek bir dil kullanıyor. Bununla, yükün hedef sadece doğru konfigürasyona sahip olduğu takdirde yükleneceğini garantiliyor." Sızıntının paylaşıldığı Twitter hesabında Çekirge imajının altına 'Yapmadan önce iyi düşün' adlı atasözünün yazılması da dikkat çekti. ​'ANTİ VİRÜS PROGRAMLARI TESPİT EDEMİYOR' Programın belli başlı anti virüs yazılımlarının tespit edemediği araçlar yaratılmasına izin verdiği vurgulandı. WikiLeaks sızıntıların 'modern casusluk araçlarının yaratılma işlemlerini ve CIA'in virüs bulaşmış Windows yüklü bilgisayarlarda sürekliliğini korumasının iç yüzünü' aydınlatığını belirtti. WikiLeaks 7 Mart'ta virüsler, kötü amaçlı yazılımlar, hacklenmeye açık yazılımlar ve bunlarla ilgili dokümanların yer aldığı CIA sızıntılarının ilk parçasını yayınlamıştı. 'Sıfır Yılı' başlıklı ilk sızıntıyı 'Kara Madde' ve 31 Mart'ta yayınlanan 'Bilye' başlıklı gizli belge sızıntıları takip etmişti. Beyaz Saray sızıntıları kınamış ve bunlarla ilgili olan kişilerin yargılanacağı açıklamasını yapmıştı.

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