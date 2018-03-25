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25 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

"Ya gönüllü ayrıl ya da hapse gir"

25 Mart 2018, Pazar 09:54
İsrail'de binlerce kişi, Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Afrikalı sığınmacılara ilişkin planını protesto etti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, başkent Tel Aviv'de toplanan yaklaşık 10 bin İsrailli, Netanyahu hükümetinin yaklaşık 42 bin Afrikalı sığınmacının sınır dışı edilmesi ya da hapse atılması planına tepki gösterdi.

Göstericiler, 31 Mart'a kadar ülkeyi terk etmeleri için mühlet verilen Afrikalı sığınmacılara yönelik izlenen politikayı eleştirerek, "Sığınmacı ve göçmenleri ne kovacak ne öldüreceğiz." yazılı pankartlar açtı.

42 bin Sudanlı ve Eritreli sığınmacı tehdit altında

İsrail Afrikalı Sığınmacılar Gelişim Merkezi, sınır dışı edilecek bu kişilerin tamamına yakının 2006-2012 yıllarında Eritre ve Sudan gibi ülkelerden, savaştan ve katliamlardan kaçıp gelenler olduğunu açıklamıştı.

İsrail, çoğu Sina Yarımadası üzerinden geçerek ülkeye ulaşan, sayıları yaklaşık 42 bini bulan sığınmacıların yüzde 99'una mülteci statüsü vermeyi reddediyor.

İsrail'den sığınmacılara iki seçenek: "Ya gönüllü ayrıl ya da hapse gir"

İsrail, sığınmacılara 3 bin 500 dolar para ve bilet karşılığı gönüllü olarak ülkeyi terk edip kendi ülkelerine ya da üçüncü bir ülkeye gitme, aksi halde ise süresiz hapis cezası seçeneklerini sunuyor.

Knesset'ten geçen yasada, 31 Mart'a kadar İsrail'den çıkmayı kabul etmeyenlerin bu tarihten itibaren hapse atılması öngörülüyor. Ancak yerel basındaki haberlere göre İsrail, 7 Eritreliyi hapse göndererek bu uygulamaya şimdiden başladı.

Kaçtıkları ülkelerine geri gönderilmekten ve orada öldürülmekten korkuyorlar

Yasa dışı sığınmacıların birçoğu üçüncü bir ülkeye gitseler dahi sonunda kaçtıkları ülkelerine geri gönderilmekten ve orada öldürülmekten korkuyor. Bu zorlayıcı yasa çıkmadan önce yaklaşık 20 bin kişi, İsrail'in "gönüllü çıkış programı" kapsamında son 4 yılda sınır dışı edildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden, İsrail Göç İdaresinin 2013'e kadar neredeyse tüm Sudan ve Eritreli göçmenlerin sığınma taleplerini reddettiği belirtildi.

İsrail'e 2013'ten 2017 ortalarına kadar 12 bin 437 kişinin sığınma talebinde bulunduğu, bunlardan 7 bin 437'sinin geçen haziran ayına kadar yanıt beklediği, diğer taleplerin ise neredeyse tamamının reddedildiği aktarıldı.

İsrail'e sığındığına pişman olmuş

AA

Etiketler: göçmen, mülteci, israil
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