Ya politik çözüm, ya da korkunç şeyler

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, “(İdlib’de) Ya politik bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye’deki iç savaşı bitirmek için siyasî bir yol bulmaya çalıştıklarını belirterek “Ya politik bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz.” dedi.

Mistura, BM Güvenlik Konseyi’ndeki İdlib oturumuna telekonferans ile bağlanarak açıklamalarda bulundu. Toplantının zamanlamasının önemli olduğuna dikkati çeken Mistura, “İblib’den son günlerde duyumlar alıyoruz. Bu duyumların ‘kusursuz bir fırtına’nın muhtevasının oluştuğunun göstergesi olmasından endişe ediyoruz.” dedi. Mistura, Suriye’de askerî gerginliğin artmasının endişe kaynağı olduğunu belirterek “İdlib’deki bir operasyon, korkunç ve kanlı bir savaş olabilir. İdlib’deki sivillerin tahliye edileceği güvenli bir yer yok.” diye konuştu.

İdlib’de Türkiye ve Rusya’nın anlayışının çok önemli olduğunu belirten Mistura, Suriye hükümetinden Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemediklerine dair açıklamalar geldiğini aktardı. Mistura, Türkiye ve Rusya arasında görüşmelerin devam ettiğini vurgulayarak “İran, Rusya ve Türkiye arasında Tahran’da yapılan zirveden akıllıca açıklamalar geliyor.” değerlendirmesinde bulundu. Suriye’deki iç savaşı bitirmek için siyasî bir yol bulmaya çalıştıklarını dile getiren Mistura, “Ya politik bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz. Bu sebeple bugün Tahran’da yapılan zirve o kadar önemli.” dedi. Mistura, geçen hafta yaptığı açıklamada, İdlib için “kusursuz bir fırtına yaklaşıyor.” tabirini kullanmıştı.

İdlib’te kaybedecek bir dakikamız bile yok

Fransa’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) İdlib oturumunda yaptığı konuşmada, İdlib konusunda yapılan uyarıları Suriye’deki tarafların dikkate alması gerektiğini belirterek, “Kaybedecek bir dakikamız bile yok.” diye konuştu.

“İdlib’teki bir operasyon Suriye’nin kuzeyi ve Türkiye için olduğu kadar Avrupa ve dünyanın diğer bölgeleri için büyük bir insani krizi tetikler.” uyarısında bulunan Delattre, Astana garantörleri Türkiye, İran ve Rusya’ya, ateşkesin sürmesini sağlama, sivilleri koruma ve Suriye’de siyasi çözümü destekleme çağrısı yaptı. Delattre, Türkiye’nin Suriye’ye insani yardımların ulaştırılması için çaba harcadığını belirterek, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in operasyondan kaçınma ve siyasi çözüm çizgisine bağlı kalma duruşlarını destekliyoruz.” diye konuştu.

İdlibli çocuklar için endişeliyiz

UNICEF yaptığı açıklamada Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de çatışmaların daha da tırmanması halinde 1 milyon çocuğun hayatının doğrudan risk altına gireceğini belirtti. UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, “İdlib’de binlerce çocuk defalarca evlerini terk etmek zorunda kalmıştır ve bu çocuklar bugün aşırı kalabalık ve derme çatma yerlerde, gıda, su ve ilâçların kritik ölçülerde kıtlaştığı koşullarda yaşamaktadır.

Yeni bir şiddet dalgası çocukları savaşın hatlarında, iki ateş arasında bırakabilecek ve bu da ölümcül sonuçlara yol açabilecektir. Çatışmalar yoğunlaşırken, UNICEF, gerçekleşebilecek hava saldırılarından, kara harekâtından ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde patlayıcı kullanılmasından ve bunların çocuklara getirebileceği sonuçlardan büyük kaygı duymaktadır” dedi.