‘’Yabancı güçler Suriye’den çekilebilir”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye’de “terör” bittiği zaman Şam yönetiminin yabancı güçlere ihtiyaç duymayacağını söyledi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye’de “terörizmin köklerinin bir an önce kazınmasını umduğunu” ve böylece bu ülkede yabancı güçlere ihtiyaç kalmayacağını söyledi. Salı akşamı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Ruhani, Suriye’de yabancı güçlere artık ihtiyacın kalmayacağını belirtmesiyle İranlı güçlerin de ülkeden çekilebileceğinin işaretini vermiş oldu. Benzer bir şekilde geçen ay Rusya’nın Soçi şehrinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la bir araya gelen Rus lider Vladimir Putin de, Esad güçlerinin son dönemlerdeki kazanımlarıyla birlikte ülkedeki tüm yabancı güçlerin çekilmesini önermişti.

Okunma Sayısı: 64

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.