Yabancı mahkemenin verdiği boşanma kararı Türkiye'de de tanınacak

YTB, yabancı bir mahkemenin verdiği boşanma kararının Türkiye'deki mahkemelerde tanıma davası açılmasına gerek kalmaksızın, kişilerin aile kütüklerine tescil edilebileceğini duyurdu.

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yabancı bir mahkemenin veya idari makamın verdiği boşanma kararının, Türkiye'deki mahkemelerde tanıma davası açılmasına gerek kalmaksızın, kişilerin aile kütüklerine tescil edilebileceğini bildirdi. YTB, yabancı ülkelerde alınan boşanma kararlarının basit usul ile tanınmasına yönelik uygulama hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 7 Şubat 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancı Ülke Adli veya İdari Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik"in uygulamasının Ankara İl Nüfus Müdürlüğünden başladığı ve 15 Ekim Pazartesi gününden itibaren de dış temsilciliklerde başlayacağı bildirildi. Açıklamada, "Böylelikle yabancı bir mahkemenin veya idari makamın verdiği boşanma kararı, Türkiye'de mahkemelerde tanıma davası açılmasına gerek kalmaksızın, kişilerin aile kütüklerine tescil edilebilecek ancak nafaka, velayet gibi tenfiz hükümleri içeren kararlar için, yine Türk mahkemelerine başvurmak gerekecek." bilgisi yer aldı. AA

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