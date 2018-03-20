Yahudi asıllı aktivist İstanbul'a ulaştı: İsrail zulmüne dikkati çekmek için yola çıktı

Yahudi asıllı İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, İsrail'in, Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla İsveç'ten Filistin'e başlattığı yürüyüşte, 8 ayın sonunda İstanbul'a ulaştı.

İsveç'in Göteborg kentinden 15 Ağustos 2017'de yola çıkan Ladraa, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye geldi.

Ladra, yol boyunca geçtiği ülkelerde Filistin davasını anlatırken, bazı ülkelerde düzenlenen programlara katılıyor, sosyal medya hesapları üzerinden yolculuğu ile ilgili bilgileri de takipçileriyle paylaşıyor.

İstanbul'un Silivri ilçesine giriş yapan Ladraa, yaptığı açıklamada, zor bir yolculuğa kendi inisiyatifiyle çıktığını, mesajının net olduğunu ifade ederek, Filistin davasına dünyanın ilgisini çekmek için İsveç'ten yürümeye başladığını ve 8 ayda İstanbul'a vardığını söyledi.

Kızılhaç'taki görevinden istifa ederek bu davayı anlatmak için 4 bin 800 kilometre yolu yürümeyi göze aldığını anlatan Ladraa, "Zor bir yolculuk, güvenlik gibi sorunlar çıkabiliyor. Türkiye yolculuğuma iki Filistinli arkadaş daha eşlik ediyor. Yanımda çok büyük Filistin bayrağı var. Merak edip soruyorlar. Anlattığım zaman bazen iyi bazen de olumsuz tepkiler alabiliyorum." dedi.

Buradan Ankara'ya yürüyeceğini, daha sonra KKTC'ye geçerek gemiyle İsrail'in Hayfa Limanı'na ulaşmayı hedeflediğini belirten Ladraa, İsveç'ten başlayan yolculuğunu bir yılda tamamlamayı istediğini dile getirdi.

"İsrail zulmüne dikkati çekmek için yola çıktım"

Benjamin Ladraa, dünyanın dikkatini bir kez daha Filistin sorununa çekmek için çıktığı bireysel yolculukta mola verdiği her yerde bu konuda bilgilendirme yaptığını anlatarak, şunları söyledi:

"İsrail ordusunun Filistin'i işgaline, Filistinlilere uyguladığı zulme, işlenen insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla yola çıktım. İsrail, Gazze'yi açık cezaevine çevirdi. Sınırına beton duvar ördü. Binlerce insan sınırlarda zor şartlar altında yaşıyor. Gazze'ye giden insani yardımlara engel oluyor.

Filistin davasının çözümü ile ilgili bireysel çabalar, eylemler çok önemli. Aktivistlerin daha çok şey yapması gerekiyor. Politikacıların verecekleri kararları bekleyecek vaktimiz yok. Yolculuğum başarılı geçer ya da geçmez, ben, Filistin davasına dikkati çekmek, İsrail'e tepkimi göstermek için yola çıktım. Atılan her adım önemlidir küçük de olsa. Dünyada herkesin özgürce yaşama, özgürce dolaşma hakkı vardır. Herkes daha iyi, daha barışçıl bir dünyada yaşamak ister ve Filistin halkı da herkes gibi bu haklara sahip. Bu mesajı ulaştırmak lazım."