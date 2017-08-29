Yahudi milletvekilleri Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı!

İsrailli aşırı sağcı milletvekilleri Yehuda Glick ve Shuli Moalem, İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleri altında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

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