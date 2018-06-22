"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Yahudi yerleşimciler İbrahim Camisi'ne çirkin saldırı

22 Haziran 2018, Cuma 10:27
Filistin yönetimi, Yahudi yerleşimcilerin İbrahim Camisi'ne düzenlediği baskınla ilgili olarak "tahrik edici" değerlendirmesinde bulundu.

Filistin yönetimi, Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'daki El-Halil kentinde bulunan İbrahim Camisi'ne baskın düzenleyip dini ritüellerini gerçekleştirmelerinin Müslümanların duygularını tahrik ettiğini belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın Filistin Devlet Başkanlığı'na dayandırdığı haberde, Yahudi yerleşimcilerin camide dini ritüellerini gerçekleştirmesinin Müslümanların duygularını tahrik ettiği ve bu tür uygulamaların siyasi çatışmayı dini çatışmaya dönüştüreceği ifade edildi.

Haberde, İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan'ın da katıldığı söz konusu baskından ve yansımalarından İsrail hükümeti sorumlu tutuldu.

Dün akşam, bir grup Yahudi yerleşimci, hahamların ve Erdan'ın da katılımıyla İbrahim Camisi'ne baskın düzenlemiş ve burada dini ritüellerini gerçekleştirmişti.

Yahudiler, 1994 yılına kadar belli saatlerde İbrahim Camisi'nde bulunan "Hazreti İbrahim'in kabrini" ziyaret edebiliyordu. Baruch Goldstien isimli aşırı sağcı Yahudinin 25 Şubat 1994'te cami cemaati üzerine ateş açarak 29 Filistinliyi öldürmesi ve 125'ini yaralamasının ardından İsrail yönetimi, camiyi ikiye bölerek yüzde 45'ini Müslümanlara, yüzde 55'ini ise Yahudilere tahsis etmişti.

İbrahim Camisi, El-Halil kentinin İsrail işgali altındaki Eski Belde'de bulunuyor ve burada bin 500 İsrail askerinin himaye ettiği 400 Yahudi yerleşimci yaşıyor.

 

AA

Etiketler: Filistin, cami, İsrail, Yahudi
Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Muharrem İnce: Halkın değişime olan inancına güveniyorum

    Etyen Mahçupyan: ‘Reisçiliğin’ artık dindarlara ve ülkeye zarar verdiğini düşünüyorum

    Yahudi yerleşimciler İbrahim Camisi'ne çirkin saldırı

    ANAR Araştırma Genel Müdürü Uslu: Erdoğan MHP ile bağlı değilim mesajı verdi

    Adil Seçim Platformu 24 Haziran'da sandıkları ve oyları koruyacak

    Akşener: Habire FETÖ ile itham ederek seçmenimizi korkutmaya çalışıyorlar

    Hedefimiz Hür ve Demokrat Türkiye

    Birçok hastalıktan korunma vesilesi: Çilek...

    Üniversiteler idarî özerklik istiyor

    Heyecan devam ediyor: Sekizinci günün sonuçları ve dokuzuncu günün programı

    'OHAL yüzünden söylemediklerini anlattı'

    Cumhurbaşkanı Adaylarına Basın Özgürlüğü Mektubu: Bütün davalar düşürülsün

    Fatura vatandaşa zam olarak yansıyacak

    Rakamlara göre Türkiye - 1

    AB, Türkiye için itibar meselesi

    Patates-soğan ithal edilecek

    Acı haber Van'dan geldi

    Arjantin'e Hırvatistan şoku

    Korku duvarını yıkacağız

    Karamollaoğlu'nun gündemi de soğan: 'Dolar kuruyla, soğan kuru karıştı'

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Hak-kuvvet dengesi
    Cemil Said Demirdöğmez

    Dört duvar arasında matemli bir gece
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Afrin’den Kandil’e
    Genel

    'OHAL yüzünden söylemediklerini anlattı'
    İbrahim ERSOYLU

    Cemaatlar siyaset tuzağına düşmemeli
    Cevher İLHAN

    Son kertede seçim manipülasyonları
    Emin Fırat

    Rakamlara göre Türkiye - 1
    Faruk ÇAKIR

    Önce kendiniz inanın!
    Genel

    Hedefimiz Hür ve Demokrat Türkiye
    Mikail YAPRAK

    Bu seçimin galibi millet olacaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.