Yahudi yerleşimciler yine Filistinlilere saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Olay, Nablus'un güneyindeki Aynabus köyünde yaşandı. Aynabus Konsey Başkanı Talib Hamed, yaklaşık 60 Yahudi yerleşimcinin, köyde tarım aracıyla yolları açmaya çalışan bir çiftçiye saldırdığını söyledi. Hamed, yerleşimcilerin Filistinli çiftçiyi sopalarla ciddi şekilde darbettiğini, köy halkı olay yerine yöneldiği sırada İsrail askerlerinin de yerleşimcileri korumak için geldiğini ifade etti. Yerleşimciler ve askerlerin ateş ettiğini aktaran Hamed, 2 köylünün daha başka bir Yahudi grubun saldırısına uğradığını, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığını belirtti. İsrail tarafından 1967'den bu yana işgal altında tutulan Batı Şeria'da 400 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor. İşgal altındaki bölgelerde bulunan fanatik Yahudi yerleşimciler sık sık Filistinlilere saldırı düzenliyor. AA

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