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27 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Yahudiler BM önünde birbirine girdi

27 Ocak 2017, Cuma 10:45
Newyork'taki BM binası önünde, İsrail devletine karşı çıkan Ortodoks Yahudilerin gösterisine İsrail yanlısı bir Yahudinin tepki göstermesi üzerine çıkan arbedede Ortodoks grup İsrail bayrağını yırttı.

BM binası önünde, İsrail devletinin zorla askere alma kararını protesto eden Ortodoks Yahudiler ile İsrail yanlısı bir Yahudi arasında arbede yaşandı.

İsrail devletine ve Siyonizme karşı olan Ortodoks Yahudiler, Birleşmiş Milletler binası önünde, İsrail'in zorla askere alma uygulamasını protesto etmek için toplandı.

Gruptakiler İsrail ve Siyonizm aleyhine slogan atarken, İsrail yanlısı bir kişi de elinde megafon, İsrail bayrağı ve pankartla göstericilerin bulunduğu yere gelerek karşı gösteriye başladı.

Megafonla marşlar söyleyerek diğer göstercilerin seslerini bastıran kişiye Ortodoks Yahudiler müdahale etti. Karşılıklı itişmelerin ardından İsrail bayrağını alan Ortodoks Yahudiler, bayrağı yırtarak yere attı. Arbedenin sürmesi üzerine polis müdahale ederek gerginliği sonlandırdı.

Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği'nden haham Yisroel Dovid Weiss, yaptığı açıklamada, İsrail devletine ve Siyonizme karşı olduklarını vurgulayarak, karşı oldukları bir devlette askerlik yapmak istemediklerini söyledi.

Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerliğe karşı çıkmayı sürdüreceklerini belirten Weiss, İsrail'de son günlerde askere gitmek istemeyen Ortodoks Yahudi kız ve erkeklerin hapse atıldığını kaydetti.

Hapistekilerin derhal salıverilmesini isteyen Yisroel Dovid Weiss, "Tüm dünyanın İsrail'de askerliğe karşı çıkan kardeşlerimizin yaşadığı baskı ve şiddeti görmesini istiyoruz." dedi.

AA

Etiketler: birleşmiş milletler, israil, protesto
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