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10 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

"Yangınlar artık yeni normalimiz"

10 Aralık 2017, Pazar 15:32
ABD'nin California eyaleti Valisi Jerry Brown, eyalette süregelen kuraklığa ve küresel ısınma etkilerine bağlı olarak çıkan orman yangınlarının artık bölgenin "yeni normali" olduğu uyarısını yaptı.

Vali Brown, eyaletin güneyinde son bir haftadır devam eden orman yangınlarının tahribata sebep olduğu yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu.

Brown, düzenlediği basın toplantısında, eyalette yaşanan kuraklık ve iklim değişikliği etkilerinin, milyarlarca dolarlık hasara ve can kayıplarına yol açabilecek büyük orman yangını riskini olağan hale getirdiğini belirterek "Yangınlar artık yeni normalimiz." dedi.

Brown, "Noel için yangınla mücadele hazırlığı yapıyoruz. Bu çok tuhaf ve alışılmadık." ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerinin yangınları büyük ölçüde kontrol aldığını dile getiren Vali Brown, ancak nem oranının hala düşük olması ve kuvvetli rüzgarlar varlığı nedeniyle yayılma tehlikesinin hala bulunduğunu belirtti.

California eyaletinin güneyindeki ormanlık arazilerde çıkan 6 ayrı yangında yaklaşık 800 konut hasar görmüş, on binlerce kişi evlerinden tahliye edilmişti. Los Angeles'ın kuzeyindeki Ventura ilçesi ve çevresindeki kasabalardan güneydeki San Diego ilçesine kadar geniş bir alanı etkileyen yangınlarda Ventura'da bir kişi yangın bölgesinden kaçmaya çalışırken trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

AA

Etiketler: orman yangını, california
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