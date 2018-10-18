"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'Yapılanlar çok ağır, Riyad'a gitmeyeceğim'

18 Ekim 2018, Perşembe 11:32
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın katkılarıyla 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağını bildirdi.

Bakan Le Maire, Public Senat kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Riyad'da 23-25 Ekim'de düzenlenecek "Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) konferansına katılmayacağını belirten Le Maire, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen haftaki açıklamasını hatırlatarak, "Yapılanlar çok ağır. Tüm karanlık noktalar aydınlığa kavuşturulmalı. Bu durumda Riyad'a gitmeyeceğim." dedi.

Le Maire, bu karar ile Fransa ve Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığı hedef almadığını da hatırlattı.

"Çöldeki Davos" olarak adlandırılan toplantıya katılım konusunda Fransa'dan ilk iptaller dün gelmişti. BNP Paribas Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Jean Lemierre ve Societe Generale Genel Direktörü Frederic Oudea, konferansa katılmaktan vazgeçtiklerini açıklamıştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da önceki gün yaptığı açıklamada konferansa katılmayacağını bildirmişti.

Washington Post'un Suudi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin belirsizliğini koruması nedeniyle, ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman, Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer, hafta başından bu yana Riyad'daki konferansa katılmaktan vazgeçtiklerini duyurmuştu.

Geçen hafta da Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee konferansa katılmayacaklarını açıklamıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030 Vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı FII konferansının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasına bağlı olarak alınan çekilme kararlarına rağmen yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

AA

Etiketler: fransa, maire, suud,
Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    New York Times gazetesinden yeni iddialar

    İsrail yıkmaya devam ediyor

    7 ile daha toz taşınımı uyarısı

    Endonezya'da yine deprem

    ABD'de Temsilciler Meclisine sunulan 'Kaşıkçı' tasarısının detayları

    Trafik cezalarında cep yakacak teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

    Bediüzzaman Mevlidi’ne izin çıkmadı

    İngiltere’de “İntiharları Önleme Bakanı” atandı
    📷

    Filistin’de bir Osmanlı yadigarı

    Doktorların elinden sülük tedavisi
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    İBB adayları kimler olacak?
    📷

    Akıllı Tahta

    Trump: Türkiye'den eğer varsa ses kaydı istedik

    Duayen foto muhabiri Ara Güler 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede öldü

    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Öneş'ten Kaşıkçı açıklaması

    Pompeo: Brunson yaptırımlarını kaldırabiliriz

    İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Çin'e Uygur tepkisi

    İsrail, yaptığı hukuksuzlukların televizyonda yayınlanmasını istemedi

    ABD'de Suudi Arabistan için yaptırım çalışmaları

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Genel

    Bediüzzaman Mevlidi’ne izin çıkmadı
    Şeyda Sultan ZENGİN

    “Bediüzzaman’ı rüyamda gördüm”
    Ahmet BATTAL

    Çıtırtıları duyuyor musunuz?
    Aytekin COŞKUN

    Bir EKG çekimi ve Ahmet Dursun kardeşim
    Genel

    Doktorların elinden sülük tedavisi
    Risale-i Nur'dan

    Kadının huzuru, aile hayatında
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Avrupa Kültür Mirası ve İslam
    Genel

    İBB adayları kimler olacak?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.