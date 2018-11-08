Yaptırımlardan muaf tutulmak ne anlama geliyor?

İran’a yönelik yaptırımlarda ABD’nin Türkiye’yi altı ay süreyle muafiyet listesine almasının ne anlama geldiğini ve konuyla ilgili bütün gelişmeleri İRAM Genel Başkanı Dr. Serhan Afacan, Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları ilân ettiği günden itibaren diğer ülkelerden saygı ve iş birliği beklediğinin altını çizen Dr. Afacan, bazı ülkelerin söylemleri farklı olsa da fiiliyatta ABD ile iş birliği yapma iradesini gösterdiğini söyledi. ABD’nin geçici olarak yaptırımlardan muaf tuttuğu ülkelerin, Türkiye de dahil olmak üzere İran’dan en az yüzde 30 oranında daha az petrol aldığını görüyoruz diyen Afacan, sekiz ülkenin ABD’ye iyi niyet gösteren ülkeler olduğunu ve yaptırımlardan bu sebeple muaf tutulduklarını söyledi. Afacan, muafiyetlerin sınırsız ve şartsız bir rahatlama getireceğini düşünmenin yanlış olduğunu da vurguladı. Afacan, “Türkiye İran’dan petrol alımını şimdiye kadar yüzde 30 oranında düşürdüyse de 5-6 aylık bir muafiyetten sonra petrol ithalatını yüzde 50 oranında düşürmüş olacak. Türkiye hiçbir şey olmamış gibi petrol ticaretini sürdüremeyecek çünkü ABD ile gerginliği tırmandırmak istemez” dedi.