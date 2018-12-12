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12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Yaptırımları delmek' suçlamasıyla tutuklanan Huawei yöneticisi serbest bırakıldı

12 Aralık 2018, Çarşamba 09:20
ABD’nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Kanada’da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmasına karar verildi.

Çinli telefon devinin yöneticisi 'yaptırımları deldiği' gerekçesiyle tutuklandı

Uluslararası kamuoyunun ve piyasaların yakından izlediği kefalet duruşmasında, Kanadalı Hakim William Ehrcke'nin Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken şartlı olarak salıverilmesine hükmetti. 

Hakimin belirlediği kefalet şartlarına göre, Vancouver kentindeki evinde ikamet edecek Mıng mahkemeye 7 milyonu nakit ve 3 milyonu gayrimenkul olmak üzere 10 milyon Kanada dolarını teminat olarak sunacak. 

Lions Gate Risk Management Group adlı Kanadalı özel güvenlik şirketi tarafından sağlanan GPS alıcısını ayak bileğinde taşıyacak Mıng, şirket görevlilerinin kendisini 7/24 izlemesine ve gerekirse gözaltına almalarına izin verecek. 

Mıng tüm masraflarını kendi cebinden karşılayacağı özel güvenlik şirketince belirlenen bölgenin dışına çıkamayacak ve mevcut tüm pasaportlarını Kanadalı otoritelere teslim edecek.

Huawei'in sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve CFO'su Mıng Vancou, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine 1 Aralık'tan beri Vancouver'daki bir hapishanede tutuluyordu. 

Yaklaşık 10 gün hapishanede kaldıktan sonra kefalet duruşmasının üçüncü gününde şartlı serbest kalmasına karar verilen Mıng'ın akıbeti, ABD yönetiminin Kanada'dan iade talebinde bulunup bulunmamasına bağlı olacak. 

Kanadalı hakim Ehrcke, Amerikalı otoritelerin söz konusu talepte bulunmak için 60 günü olduğunu bildirdi. 

Mıng'ın ABD'ye iade edilmesi halinde New York Doğu Bölgesi Mahkemesinde "birden fazla uluslararası kurumu dolandırmak için komplo kurmak’’ suçundan yargılanacağı ve suçlu bulunması halinde 30 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor. 

Öte yandan, uzmanlar, Mıng'ın kefaletle şartlı serbest bırakılmasının tutuklama haberiyle gerilen ABD-Kanada-Çin ilişkilerinde tansiyonun düşmesine yardımcı olacağına işaret ediyor.

AA

Etiketler: İran, Kanada, yaptırımlar, Huawei
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