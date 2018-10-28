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28 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu

28 Ekim 2018, Pazar 10:39
İsrail askerlerinin, cuma günü Gazze Şeridi sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gösterilere katılan eylemcilere ateş açması sonucu yaralanan 37 yaşındaki Yahya Bedir Muhammed el-Hasenat'ın şehit olduğunu belirtti.

Gazze sınırı ve Batı Şeria'da cuma günü düzenlenen gösterilerde Gazze'de 5, Batı Şeria'da 1 kişi İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 180'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.  

AA

Etiketler: filistin, gazze, israil zulmü, şehit
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