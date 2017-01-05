Yaralı ve hareketsiz Filistinliyi öldüren İsrail askeri için af çağrısı yaptı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılandıktan sonra "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunan İsrail askeri için af çağrısında bulundu.

Netanyahu sosyal medya aracılığı ile paylaştığı mesajında, "Bugün her şeyden önce Elor Azaria (suçlu bulunan asker), onun ailesi, İsrail askerleri, benim de aralarında bulunduğum birçok vatandaş, anne ve babalar için zor bir gün. Elor'un affedilmesini destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Af yetkisini elinde bulunduran İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de, yaptığı yazılı açıklamada, "Elor Azaria için af başvurusunda bulunulması halinde bunu uygulamadaki standartlar ve ilgili makamların tavsiyeleri doğrultusunda değerlendireceğim." dedi.

El-Halil'de yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğüne dair görüntüleri ortaya çıkan İsrail askeri Azaria, yargılandığı askeri mahkemede dün "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunmuştu. Azaria'ya ne ceza verileceğine ise daha sonra karar verileceği belirtilmişti.