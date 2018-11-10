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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Yardım örgütleri Yemen için alarmda

10 Kasım 2018, Cumartesi 01:03
Sınır Tanımayan Doktorlar, Af Örgütü ve Kızıl Haç, Suudi koalisyonun harekâtı dolayısıyla hastanelere yaralı sivil akını olduğunu duyurdu. Hastanelerin askerÎ amaçla istismar edildiğine dikkat çekildi.

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Uluslararası yardım örgütleri, Yemen’in Hudeyde kentinde devam eden harekât nedeniyle sivillerin hayatlarının tehlikede olduğu uyarısı yaptı. Suudi koalisyon güçlerinin geçen hafta Hudeyde’de yeniden bir harekât başlatması sonrasında örgütler, sivillerin hayatlarından duydukları endişeye dikkat çekti. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Perşembe günü yayınladıkları açıklamada, düzenlenen yoğun hava saldırıları ve silâhlı çatışmalar sonucunda hastanelere yaralı sivil akını olduğunu belirtti. Ükenin birçok bölgesinde onlarca kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını belirten örgüt, güvenlik gerekçesiyle ülkenin güneyindeki el Dale bölgesinde sağlanan tıbbi yardımları geçici olarak durdurmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ise şiddetin dozunun artmasına ilişkin bir uyarıda bulundu. Örgüt, özellikle de Yemenlilere ulaştırılacak insani yardım malzemeleri açısından merkezi önem taşıyan liman şehri Hudeyde’de “çatışmaların şiddetlendiğini” vurguladı.

Kısa süreli umutlar silip süpürüldü

Yüz binlerce Yemenlinin kapana kısılma tehlikesi içinde bulunduğunu belirten Kızıl Haç Ortadoğu Bölgesel Direktörü Fabrizio Carboni, “Bu yeni harekât, barış görüşmelerine başlanacağının duyurulmasıyla oluşan kısa süreli umudu silip süpürüyor” dedi. Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada da, merkezi yönetime karşı savaşan İran destekli Şiî Husilerin bir hastanede konuşlandıkları ve böylece söz konusu hastanede bulunan hastaları ve tıbbî personeli büyük tehlike altına soktukları belirtildi. Örgütün Ortadoğu Kampanya Direktörü Samah Hadid, Husilerin hastaneleri askeri amaçlar için istismar ettiklerini ve kente mayın döşediklerini aktardı. Durumu “son derece endişe verici bir gelişme” olarak nitelendiren Hadid, çatışmalar bu şekilde sürmesi halinde sivillerin “korkunç bir bedel” ödemek durumunda kalacaklarına dikkat çekti.

Nüfusun dörtte üçü acil yardıma muhtaç

Dünyanın en feci insanlık felaketlerinden birinin yaşandığı Yemen’de, nüfusun yaklaşık dörtte üçüne tekabül eden 22 milyon insan, acil insanî yardım ve korumaya muhtaç. BM verilerine göre, nüfusun yaklaşık dörtte üçüne tekabül eden 22 milyon insan, acil insanî yardım ve korumaya muhtaç. Dördüncü yılına giren savaş 2 milyona yakın Yemenliyi de ülke içinde yerinden etti. BM İnsan Hakları Ofisi’nin 2017 yılındaki açıklamasına göre savaş ve buna bağlı sebeplerden en az 10 bin insan can verdi. Ancak bağımsız araştırmalar bu sayının çok daha fazla olduğuna işaret ediyor. İngiltere merkezli Silâhlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesi (ACLED), Yemen’de Ocak 2016’dan bugüne 50 binin üzerinde sivilin öldüğünü savunuyor. 

 

 

AA

Etiketler: yemen, iç savaş, insani kriz
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