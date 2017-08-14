Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı ve BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yapılan ortak açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar ve göçler nedeniyle ciddi ölçüde gıda sıkıntısı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede kıtlıktan bir önceki seviye olan aşırı açlık düzeyindeki kişi sayısının, geçen yıl hazirandan bu yılın aynı dönemine kadar 1,8 milyon kişi artarak 7,7 milyona çıktığı kaydedildi. "Yardım ulaşmaması halinde durum kötüye gidecek" Çatışma bölgelerinde tarım alanlarının son iki sezondur yağmalandığı, bu nedenle de çiftçilerin mahsul alamadıkları ve gıda arzının kritik seviyelere düştüğü vurgulanan açıklamada, ülkede, çatışmaların yanı sıra tırtıl istilası ile kolera ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların da insanların yaşam koşullarını olumsuz etkilediğine işaret edildi. BM, ülkeye zamanında acil yardım ulaşmaması halinde durumun daha da kötüye gideceği uyarısında bulundu. AA

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