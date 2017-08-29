Yarım milyon kişi Mekke'ye giremedi

Suudi Arabistan'ın Mekke kenti çevresinde yapılan kontrollerde hac vizesi ve izni bulunmadığı belirlenen yarım milyon civarında kişinin şehre alınmadığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mina bölgesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur Et-Turki, bu yıl hac mevsiminin ilk aşaması olan hacıların kutsal topraklara ulaşması işleminin başarı ile tamamlandığını, hac vizesi ve izni olmadan Mekke-i Mükerreme'ye girmeye çalışan 459 bin kişinin ise engellendiğini söyledi.

İzdiham yaşanmaması için gerekli hazırlık ve tedbirlerin alındığını ifade eden Turki, şehrin 17 bin civarındaki güvenlik kamerasıyla izleneceğini,100 binden fazla güvenlik personelinin görev yapacağını, bunun yanı sıra helikopterler ile havadan yapılacak kontroller ile yoğunluk yaşanan bölgelere erken müdahale edilip, yoğunluğun azaltılması için çalışılacağını belirtti.

Hacı adaylarını 19 bin 500 otobüs taşıdı

Basın toplantısında açıklama yapan Hac Bakanlığı Sözcüsü Hatem bin Hüseyin Kadi, hacı adaylarının kutsal topraklara ulaşması işleminde 19 bin 500 otobüsün kullanıldığını, Medine ve Cidde'ye gelen misafirlerin Mekke'ye ulaştırılması için 38 bin seferin başarı ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bu geceden itibaren 9 bin otobüsün hacı adaylarını Mina'ya taşımaya başlayacağını vurgulayan Kadi, yarından itibaren de hacı adaylarının Arafat'a doğru yürüyüşe geçeceklerini, çadırlarda hijyen, gıda ve diğer malzeme kontrollerinin de bakanlık tarafından tamamlandığını dile getirdi.

'Kolera vakasına rastlanmadı'

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Meşal bin Abdurrahman Rubeyan, bu yıl bulaşıcı hastalıklar ile ilgili gerekli kontrollerin yapıldığını, hacı adayları arasında şu ana kadar kolera vakasına rastlamadıklarını söyledi.

Bakanlık olarak sınır kapılarında bulaşıcı hastalık kontrollerinin yapıldığını söyleyen Rubeyan, koleranın altyapı yetersizliği ve temiz içme suyunun bulunamaması nedeniyle yaşandığını, Suudi Arabistan'ın da bu konuda probleminin olmadığını söyledi.

Rubeyan açıklamasında ayrıca kutsal mekanlarda bu yıl 155 sağlık merkezi, 25 hastane, 100 ambulans ve 286 güneş çarpması tedavi odası ile hacılara hizmet vereceklerini ifade etti.

Suudi Arabistan, hac mevsiminde yaşanacak izdiham ve benzer olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ülke dışından gelecek hacı adaylarına hac vizesi uyguladığı gibi ülke içindeki yabancılar ve kendi vatandaşlarına da hac izni çıkarmalarını zorunlu kılıyor.

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“Hacda şeytan taşlamanın hükmü nedir? Terk edildiğinde hac sahih olur mu?”

Hacda şeytan taşlamak, haccın aslî vâciplerindendir. Mâzeretsiz olarak terk edilmesi tahrîmen mekruhtur. Tamamen terk edilmesi, bir koyun veya keçi kurban etmek gibi bir cezâyı gerektiren bir cinâyettir. Eğer bir günde atılması gereken taşların yarıdan fazlası atılmış ve azı atılmamışsa, atılmayan her bir taş için sadaka vermek gerekir.

Ancak hastalık, ihtiyarlık, aşırı zayıflık, bayılma, kadınların hayız hâli… vs. gibi mâzeretlere binâen şeytan taşlama terk edilmişse veya yapılamamışsa, hiçbir cezâyı gerektirmez, haccın sıhhatine zarar vermez.

Bununla berâber, şeytan taşlamak haccın farzlarından olmadığından, mazeretsiz olarak terk edilmesi haccın sahih olmasını engellemez. Yani haccın farzları îfâ edilmişse, hac sahihtir.

Haccın farzları ve vacipleri

“Haccın farzları ve vacipleri nelerdir? İhram nedir? İhram ile niyet arasında bir fark var mıdır? İhram yasakları nelerdir?”

HACCIN farzı üçtür:

1-İhram,

2-Arafat’ta vakfe yapmak,

3-Kâbe’yi tavaf etmek.

Haccın vacipleri ise şunlardır:

1-Müzdelife’de vakfe yapmak.

2-Şeytan taşlamak.

3-Saçı tamamen kestirmek ya da kısaltmak.

4-Safa ile Merve arasında sa’y etmek.

5-Veda tavafı yapmak.

İhram, sözlükte, kendini mahrum etmek, haram kılmak, hürmet edilen zamana ve mekâna girmek, saygı duymak manalarına gelir. Terim olarak ise ihram, hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin, normal zamanlarda mübah olan fiil ve davranışları hac ve umre süresince kendi nefsine haram kılmak demektir. Hacda ihram, namazda başlama tekbiri mesabesindedir. Bilindiği gibi, namazda başlama tekbiri farzdır.

Niyet ve telbiye, ihramın rükünleridir. Bir kimse niyet etmeden ve telbiye getirmeden yalnız beyaz giysi giymekle ihrama girmiş olmaz.

Niyet, ihram giyilirken hac veya umre yapmaya karar vermekten ibarettir. Niyeti dil ile teyid etmek müstehaptır.

Telbiye ise, namazdaki başlama tekbirine denk olarak söylenilen şu sözlerdir: “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke Lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülke. Lâ şerike lek.” (Manası: Allah’ım! Davetine sözümle ve özümle koşup geldim! Emrin başımın tacı! Emret Allah’ım! Senin emrine başımı ve gönlümü koydum! Davetine tekrar tekrar icabet ettim! Senin benzerin, şerikin ve ortağın yoktur! Allah’ım, bütün varlığımla sana yöneldim! Muhakkak ki hamd de, nimet de, mülk de yalnız Sana mahsustur! Senin ortağın ve şerikin yoktur!)

Mîkat sınırında hac veya umreye niyet esnasında erkekler yün, keten veya pamuktan beyaz renkli giysi (ihramlık) giyerler. Bu giysi, birisi belden aşağıya sarılan izar, diğeri omuzlardan itibaren vücudun üst kısmını örten ridâdan ibarettir ki, hac ibadetinin başladığının alâmetidir. Kadınlar normal giysileriyle hac yaparlar. Ancak kadınların elbiselerinin de, erkeklerinki gibi beyaz olması daha efdaldir.

İbn-i Ömer (ra) bildirmiştir: Bir kimse Resûlullah’a (asm) sordu:

“İhrama giren kişi giyecek cinsinden ne giyer?”

Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm):

“Gömlekleri, başlıkları, şalvarları (pantolonları veya dikişli uzun donları), bornozları, ayağı kapatan ayakkabıları giymeyiniz. Ancak nalın bulamayan kişi, ayakkabıların üst kısımlarını kesmek şartıyla ayakkabı giyebilir” buyurdu.1

Ya’la ibn-i Ümeyye (ra) bildirmiştir: Peygamber Efendimiz (asm) Ci’râne’de iken huzuruna bir kimse geldi. Ben de Hz. Peygamber’in (asm) yanında idim. O kimsenin üzerinde vücuduna göre biçilip parçalardan dikilmiş bir cübbe vardı. Kendisi de bol koku sürünmüştü. Peygamber Efendimiz’e (asm) dedi ki:

“Ben üzerimde bu elbise bulunduğu ve vücudumda da güzel koku süründüğüm halde umre niyetiyle ihrama girdim.”

Peygamber Efendimiz (asm) ona:

“Sen hac ederken ne yapardın?” buyurdu. Adam:

“Kendimden bu elbiseleri çıkarır ve vücudumdaki bu kokuyu da yıkardım” dedi.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (asm):

“Haccında yapmakta olduğun aynı şeyleri umrende de yap!”2

İhrama giren kişi için normal zamanlarda haram olmayan giyim-kuşam, cinsel hayat ve avlanmayla ilgili haramlar söz konusudur. Bu yasakların çiğnenmesi, yasağın çeşidine göre değişen şekillerde cezayı gerektirir.

İhramlı bir erkek diğer zamanlarda giyilmesi olağan olan dikişli ve örgülü biçimde gömlek, pardesü, palto, pantolon, başa örtü… vs. gibi elbiseleri bir gün süresince giyerse, bu giyime ceza olarak bir koyun veya keçi kurban etmesi kendisine vacip olur. Eğer bir günden az bir zaman içinde giyerse, bir fitre miktarı sadaka vermesi gerekir.

Dipnotlar:

1- Müslim, Hac, 1

2- Müslim, Hac, 7

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