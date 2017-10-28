Yasakçı Alman profesöre tepki

Würzburg Üniversitesinde görevli bir profesörün, 19 yaşındaki Türk öğrenciden ders sırasında başörtüsünü çıkartmasını istediği iddia edildi. Yasakçı bayan profesöre tepki çığ gibi.

Almanya’nın Würzburg Üniversitesinde görevli bir kadın profesörün, 19 yaşındaki bir Türk öğrenciden ders sırasında başörtüsünü çıkartmasını istediği öne sürüldü. “Augsburger Nachrichten” ve “Mainpost” gazetelerinin haberine göre, siyaset bilimi profesörü Gisela Müller-Brandeck-Bocquet’in dersten önce üniversitenin seküler bir yer olduğunu ve dinî sembollerin üniversitelerde yeri olmadığını belirterek, Türk kızından başörtüsünü çıkartmasını istedi. Adı açıklanmayan Türk kızının profesöre Almanya’da din özgürlüğü olduğu şeklinde karşılık verdiği ve tartışmanın büyümesi üzerine genç kızla bazı öğrencilerin dersi terk ettiği belirtilen haberlerde, profesörün olaydan 10 dakika sonra konuya ilişkin açıklama yapmadan dersi sürdürdüğü kaydedildi. Würzburg Üniversitesi yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, din özgürlüğünün tabiî bir prensip olduğu ve başörtüsünü yasaklayan hiçbir kural olmadığı belirtilerek, üniversitenin, farklı kültür ve millet anlayışıyla hareket ettiği bildirildi.

Profesörün tutumu “açık bir ayrımcılık” olarak nitelendirildi

“Grüne Jugend Würzburg” (Würzburg Yeşil Gençlik) adlı derneğin yönetim kurulu üyelerinden Magdalena Bachinger de derneğin resmî internet sayfasında yayınlanan açıklamasında, profesörün tutumunu “açık bir ayrımcılık” olarak nitelendirerek, bu tutumla öğrencinin aşağılandığını ifade etti. Söz konusu gazetelere yazılı açıklama gönderen Müller-Brandeck-Bocquet ise olayı doğruladı, ancak öğrenciden doğrudan başörtüsünü çıkartmasını istediği şeklindeki haberin doğru olmadığını savundu. Bocquet açıklamasında öğrencilerinden genel olarak dinî semboller taşımamalarını istediğini belirten Müller-Brandeck-Bocquet, “Üniversite kurumuna ve ders veren profesöre saygının işareti olarak yıllardır derslerimde başörtülerin çıkartılmasını rica ederim.” ifadelerini kullandı.