"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Yemen'de 85 bin çocuk yetersiz beslenmeden ölmüş olabilir'

21 Kasım 2018, Çarşamba 10:53
Çocukları Kurtarın Vakfına göre, Yemen'de Nisan 2015 ila Ekim 2018'de 84 bin 700 çocuk akut yetersiz beslenmeden ölmüş olabilir.

Yemen'deki iç savaşta 5 yaşından küçük yaklaşık 85 bin çocuğun akut yetersiz beslenmeden ölmüş olabileceği bildirildi.

İngiliz yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfının (Save the Children) Birleşmiş Milletlerin (BM) 5 yaşından küçük ve tedavi edilmeyen "aşırı akut yetersiz beslenme" mağduru çocukların ölüm oranlarına dayanarak hazırladığı raporda, Yemen'de Nisan 2015 ile Ekim 2018 arasında 84 bin 700 çocuğun akut yetersiz beslenmeden vefat etmiş olabileceği hesap edildi.

Raporda, rakamın, İngiltere'nin ikinci en büyük kenti Birmingham'da yaşayan 5 yaşından küçük çocukların nüfusuna denk geldiğine işaret edilerek, ablukanın daha fazla insanı kıtlık riskiyle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi.

Vakıf, Yemen'e ithal edilen gıdanın yüzde 90'ının vardığı liman kenti Hudeyde çevresinde süren ağır çatışmaların durumu daha da kötüleştirdiğini, limanda aylık ithalatta 55 bin tonun üzerinde düşüş yaşandığını, bu miktarın 2,2 milyonu çocuk 4,4 milyon kişinin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini vurguladı.

Çocukları Kurtarın Vakfı, tarihsel çalışmalar temel alındığında Yemen'de akut yetersiz beslenme tedavi edilmezse her yıl çocukların yüzde 20 ila 30'unun yaşamlarını kaybedeceğine dikkati çekti.

Vakfın Yemen direktörü Tamer Kirolos, ülkede her bir çocuk bombalar ve kurşunlarla öldürülürken onlarcasının açlıktan hayatını kaybettiğini, bunun bütünüyle önlenebilir bir durum olduğunu söyledi.

Hudeyde'de 150 bin çocuğun hayati riskinin bulunduğuna işaret eden Kirolos, "Aileler çocuklarının eriyip gittiğine tanıklık ediyor ve bunun için hiçbir şey yapamıyor." ifadesini kullandı.

BM'ye göre, dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya.

AA

Etiketler: Yemen, çocuk, sağlık, beslenme, İngiltere
Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Bağımlılıklara teslim olma'

    ABD ile Hakan Atilla konusunda anlaşıldı mı?

    Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul'' açıklaması

    'ABD Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yardım gönderiyor'

    Çin'den eğitimde ''yapay zeka'' hamlesi

    'Televizyon programlarında içerik sorunu yaşıyoruz'

    AB'den Türkiye'ye 'Demokrasi ve hukukun üstünlüğü' uyarısı

    'Yemen'de 85 bin çocuk yetersiz beslenmeden ölmüş olabilir'

    Trump'a 2. Kaşıkçı mektubu: Yeni mektupta öne çıkan bölümler neler?

    Yine ''ruhsatsız'' yine can pazarı: ''Hayatlarından umudumuz yok''

    INTERPOL'ün yeni başkanı belli oldu

    BM'de yarım milyar dolarlık seyahat harcaması istifa getirdi

    Zonguldak'ta maden ocağında patlama

    ABD Kongresindeki Demokrat üyeler: 181 yıllık yasak kalksın

    KOAH, zatürre riskini arttırıyor

    Çalışın, tevekkül edin, Allah yardım eder

    Gazze patlamak üzere

    'Trump yönetimi Kaşıkçı konusunda tutarlı bir cevap veremedi'

    Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

    84 bin Suriyeli’ye kanunî ikamet izni

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Farzlardan sonra kurtaran duâyı okuyor muyuz?
    Cevher İLHAN

    Haksızlığa ve adaletsizliğe karşı…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dinî denetim mi, kamu güvenliği mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ABD Kongresindeki Demokrat üyeler: 181 yıllık yasak kalksın
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadın ve erkekler değişirken...
    Risale-i Nur'dan

    Karıncayı gözeten din, insanı ihmal etmez
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Basra nasıl harap oldu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Şefaat hak mıdır, kimler şefaat edebilir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.