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18 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Yemen'de ateşkes yürürlüğe girdi

18 Aralık 2018, Salı 00:14
Yemen'in Hudeyde kentinde çatışan taraflar arasındaki ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.

BM gözetiminde İsveç'teki görüşmelerde Yemenli taraflar arasında varılan anlaşma gereği, Hudeyde'de yerel saatle 00.00 itibarıyla ateşkes yürürlüğe sokuldu.

Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için mutabakata varılan anlaşmaya göre, "BM'nin limanda lider rolü"nü üstlenmesi, Yemen'e insani yardımların önünün açılması ve böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirilmesi bekleniyor. 

Kentte dün hükümet güçleri ile Husiler arasında son bir haftadır yaşanan çatışmalar alevlenmişti.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Hudeyde ilinde ateşkes anlaşmasının 18 Aralık Salı günü saat 00.00'da yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

AA

Etiketler: Yemen, ateşkes, BM, insani yardım, Hudeyde
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