Yemen'de ateşkes yürürlüğe girdi

Yemen'in Hudeyde kentinde çatışan taraflar arasındaki ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.

BM gözetiminde İsveç'teki görüşmelerde Yemenli taraflar arasında varılan anlaşma gereği, Hudeyde'de yerel saatle 00.00 itibarıyla ateşkes yürürlüğe sokuldu. Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için mutabakata varılan anlaşmaya göre, "BM'nin limanda lider rolü"nü üstlenmesi, Yemen'e insani yardımların önünün açılması ve böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirilmesi bekleniyor. Kentte dün hükümet güçleri ile Husiler arasında son bir haftadır yaşanan çatışmalar alevlenmişti. Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Hudeyde ilinde ateşkes anlaşmasının 18 Aralık Salı günü saat 00.00'da yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu. AA

Okunma Sayısı: 160

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.