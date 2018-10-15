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15 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Yemen'de çocuklar tedavi göremiyor

15 Ekim 2018, Pazartesi 14:37
Yıllardır süren savaşların yanı sıra 21'inci yüzyılın en büyük insani krizlerinden birine sahne olan Yemen'de siviller yetersiz beslenme sorunuyla da mücadele etmeye çalışıyor.

Özellikle liman kenti Hudeyde'den kaçan siviller ciddi bir gıda eksikliğiyle karşı karşıya. Yetersiz beslenmenin yol açtığı hastalıklarla boğuşan çocuklar Aden'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınıyor.

Ancak yetersiz ilaç ve altyapı nedeniyle bu çocuklara yeterli seviyede tedavi götürülemiyor.

Hudeyde'den kaçmak zorunda kalan çok sayıda kişi ölümcül sepsis rahatsızlığı ile mücadele ediyor. Ayrıca savaştan kaçanların kendi imkanlarıyla kurduğu mülteci kamplarındaki hijyen şartları çok kötü olduğundan salgın hastalık riskleri de en yüksek seviyede.

Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon güçlerinin aralıksız sürdürdüğü hava saldırıları nedeniyle BM ve diğer uluslararası yardım kuruluşları sivillere düzenli gıda yardımı sağlayamıyor.

Ülkede faaliyet gösteren çok sayıda yardım kuruluşu da güvenli olmadığı gerekçesiyle yardım çalışmalarını askıya almak zorunda kaldı.

Salgın hastalıklar her geçen gün artıyor

Bununla birlikte sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, haziran ayından bu yana Hudeyde'de 170'den fazla kişi hayatını kaybetti, en az bin 700 kişi yaralandı ve 425 binden fazla kişi de evlerinden kaçmak zorunda kaldı.

Ayrıca kenti terk etmek isteyen siviller ya mayın tarlalarının ortasında kalıyor ya havan topu veya hava saldırılarının arasında kaçmaya çalışıyor.

Yine Birleşmiş Milletler'e göre iç savaşın devam ettiği Yemen'de ülke nüfusunun yüzde 75'i yani 22 milyondan fazlası yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ayrıca ülkede 13 milyon insan açlık krizi ile karşı karşıya.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon güçleri, stratejik öneme sahip Hudeyde kentini İran destekli Şii Husi militanlardan geri almak için saldırılarını yoğunlaştırmış durumda.

Son olarak Koalisyon güçlerinin cumartesi günü Hudeyde'nin Cebel Ras bölgesinde düzenlediği hava saldırısında bir minibüste bulunan 15 sivil yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Yemen, insanlık, çocuk, Suudi Arabistan
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