Yemen'de dünyanın en büyük açlık krizi çıkabilir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Müsteşarı Mark Lowcock, Yemen'de dünyanın gördüğü en büyük açlık kriziyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

İran destekli Husi milislerinin 6 Kasım Pazartesi günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a saldırmasının ardından, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen üzerindeki ablukayı sıkılaştırdı. Pazartesi’den itibaren Yemen’e hava, kara ve deniz yoluyla tüm erişimler engellendi. Karardan haberdar edilmeyen insanı yardım kuruluşları, bu sebeple ülkeye gıda yardımı götüremiyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Müsteşarı Mark Lowcock hemen önlem alınmazsa durumun çok vahim olacağını açıkladı: “Sene başında Güney Sudan’da gördüğümüz ve on binlerce kişinin etkilendiği açlık gibi olmayacak. 2011’de Somali’de 250 bin kişinin hayatına mâl olan açlık gibi de olmayacak. Onlarca yıldır dünyanın gördüğü en büyük kriz ve milyonlarca insanın etkilendiği bir açlık olacak.”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Husi milislerin yaptığı saldırıyı kınadı, fakat Yemen’e yapılan ablukanın kaldırılması konusunda hiçbir adım atmadı.

İnsani yardım kuruluşlarıysa salı günü ortak bir açıklamada bulunarak, Yemen’e giden yardım yollarının en kısa zamanda yeniden açılması gerektiğinin altını çizdi.