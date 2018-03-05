Yemen'de emniyet yetkilisine suikast düzenlendi

Yemen'in güneybatısındaki Aden kentinde üst düzey bir emniyet yetkilisinin silahlı saldırı sonucu öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 7'inci Güvenlik Bölgesi Emniyet Müdür Yardımcısı Abdulkerim Abdullah Abdu, Şeyh Osman bölgesinde küçük bir lokantada kahvaltı ederken silahlı bir grubun saldırısına uğradı. Suikast sonucu Abdu'nun öldüğü belirtilirken, kimlikleri henüz tespit edilemeyen saldırganların olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Yemen'de meşru hükümetin geçici başkenti Aden'de sıklıkla ordu mensupları, güvenlik ve yerel yetkililerin yanı sıra imamları hedef alan suikastlar düzenleniyor. AA

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