"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Yemen'de Husiler, koalisyona karşı saldırılarını durduracak

19 Kasım 2018, Pazartesi 13:08
İç savaş nedeniyle ciddi kıtlık ve insani kriz yaşayan Yemen'de isyancı Husiler, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona yönelik saldırılarını durduracaklarını açıkladı.

Husilerin "Yüksek Devrim Komitesi" Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile yaptıkları görüşmeler sonrası, insansız hava araçlarıyla ve füzelerle düzenledikleri saldırıları durdurma kararı aldıklarını belirtti.

Husiler, koalisyonun barış istemesi halinde daha geniş bir ateşkese de hazır olduklarını açıkladı.

3 yıldır süren savaş

Husilerin adımı, koalisyonun, Yemen'in en işlek limanı olan ve Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyda'daki saldırılarını durduracağını açıklamasının ardından geldi.

BM, 3 yıldır süren savaşta, taraflar arasında ateşkes müzakerelerinin yıl sonundan önce yeniden başlaması için çabalıyor.

Hudeyde'deki koalisyon saldırılarının başını çeken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, BM liderliğindeki müzakereleri desteklediklerini açıkladı.

Griffiths Cuma günü BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı konuşmada iki taraftan da müzakerelere katılacakları yönünde "sıkı teminat" aldığını söylemişti. Husiler Eylül ayında yapılması planlanan müzakerelere katılmamıştı.

Öte yandan İngiltere'nin bugün BM Güvenlik Konseyi'ne Yemen'de ateşkes ve insanı yardımın ülkeye ulaştırılması için bir karar tasarısı sunması bekleniyor.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona İngiltere, ABD ve Fransa da lojistik ve istihbarat desteği sunuyor.

Yemen'de savaşın seyri

Yemen'de 2015'in Mart ayında başlayan çatışmalar iç savaşa dönüşmüştü.

Ülkenin kuzeyindeki Şii Husi hareketi ülkenin batısının neredeyse tamamını ele geçirdi ve sonucunda uluslararası toplumun Cumhurbaşkanı olarak kabul ettiği Abdurabbu Mansur Hadi ise ülkeden kaçmak zorunda kaldı.

İsyancıları İran'ın "taşeronu" olarak gören Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği 9 Arap ülkesinin yer aldığı koalisyon, hükümeti yeniden kurmak için bir askeri operasyon başlattı.

BM'ye göre en az 6 bin 600 sivil çatışmalarda öldü, 10 binden fazla sivil de yaralandı.

Uluslararası yardım örgütü Save the Children'ın (Çocukları Koruyun) verilerine göre ülkede 5,2 milyon çocuk açlık tehdidi altında bulunuyor.

Yemen'in 27 milyon olan nüfusunun dörtte üçü şu anda bir tür insani yardım olmadan yaşamını sürdüremez durumda.

BBC Türkçe

Etiketler: Yemen, Suudi Arabistan, Husiler, ateşkes
Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UCM'den İsrail'in işlediği suçların soruşturulması talebi

    'AB ile Türkiye Suriye konusunda hemfikir'

    İngiltere, Brexit'e kadar yaptığı anlaşmalara sadık kalacak

    'Afetlerden en çok çocuklar etkileniyor'

    Ruhani: ABD'ye boyun eğmeyeceğiz

    Brezilyalı pilot Suudi Arabistan'ın üzerinden geçerken Müslüman oldu

    Almanya Kaşıkçı cinayetiyle alakalı 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi

    Yemen'de Husiler, koalisyona karşı saldırılarını durduracak

    Esad rejimi Soçi mutabakatını ihlâle devam ediyor

    Soğan fiyatları yüzde 100 arttı

    'ABD uluslararası düzene zarar veriyor'

    Türkiye kabartma Kur'an basımında öncü oldu

    Denizli'de eğitim uçağı düştü

    İsrail askerleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı

    Bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk tarihleri belli oldu

    Adalet herkese lâzım!

    Macron: Avrupa daha güçlü ve bağımsız olmalı

    'Milletin kimliğini oluşturan asıl unsur din ve inançtır'

    Tabutta tahliyeler devam ediyor

    Amsterdam'da Filistin'e destek gösterisi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adalet herkese lâzım!
    Ali FERŞADOĞLU

    Lânetleşme duâsı nedir?
    Sebahattin YAŞAR

    Zulüm unutulmaz, o kalpte sönmeyen bir ateştir
    Genel

    Devlet-Cemaat İlişkileri
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Kesin bakalım şu alkışları” diyebilseler
    Genel

    Bayram Yüksel ağabeyi rahmetle anıyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Dünyamıza inen eşsiz müjde
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Ahireti tam bildikleri halde...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.