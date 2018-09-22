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22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

‘Yemen’de insanlar ot yemeye başladı

22 Eylül 2018, Cumartesi 18:24
BM İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Yemen’de insanların yiyecek hiçbir şey bulamadığı için ‘’ot ve yaprak yediğini’’ söyledi.

BM İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, iç savaşın devam ettiği ve nüfusunun üçte birinin insanî yardıma muhtaç olduğu Yemen’de insanların yiyecek hiçbir şey bulamadığı için ‘’ot ve yaprak yediğini’’ ve “kıtlığa karşı mücadelenin kaybedildiğini’’ söyledi.

BM Güvenlik Konseyi’ni Yemen’deki insanî duruma ilişkin bilgilendiren Lowcock, dünyanın en büyük insanî krizlerinden birinin yaşandığı ülkede durumun “alarm verici’’ olduğu uyarısında bulundu.      

Dönüşü olmayan bir yola doğru gidildiğini ve milyonlarca insanın ülke genelinde kıtlık dolayısıyla vefat etme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Lowcock,’’ Yemen’de insanlar yiyecek hiçbir şey bulamadıkları için  ot ve yaprak yiyor, kıtlığa karşı mücadeleyi kaybediyoruz.’’ dedi.      

Yemen’de meşrû yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başşehir Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.      

BM’ye göre iç savaşın devam ettiği Yemen’de ülke nüfusunun yüzde 75’i yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insanî kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilâç ve tıbbî malzemelerdeki eksiklikler gibi sebeplerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.  

AA

Etiketler: Yemen, açlık, BM, insanlık
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