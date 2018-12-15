Yemen'de savaşın bedelini siviller ödüyor

Uzun süredir yaşanan siyasi istikrarsızlık ve iç karışıklığın bedelini sivillerin ödediği Yemen'de, halk 2018'i de aşırı yoksulluk, kıtlık, salgın hastalıklar ve göçle mücadele ederek geçirdi.

İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteklediği hükümet güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Yemen'de savaşın bedelini halk ödüyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ülkede yaklaşık 4 yıl önce patlak veren iç savaşla büyüyen insani kriz 2018'de korkunç boyutlara ulaştı.

Milyonlarca Yemenli aç uyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, ekim ayında düzenlediği basın toplantısında, Yemen'de yaklaşık 14 milyon kişinin açlık mücadelesi verdiğini söyledi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Ortadoğu'daki sözcüsü Sara ez-Zevkari ise kasım ayı sonlarında yaptığı açıklamada, 27 milyon nüfuslu ülkedeki 22 milyon Yemenlinin insani yardıma muhtaç olduğunu ve bunların büyük çoğunluğunun günde bir öğünle beslenebildiğini belirtti.

Zevkari, ülkede 4 yıldan beri devam eden iç savaş ve had safhaya ulaşan insani kriz sebebiyle milyonlarca Yemenlinin aç uyuduğunu ifade etti.

2,3 milyon Yemenli yerinden edildi

Yemen'de insani yardımların ulaştırılmasında en önemli noktalardan biri olan ve Kızıldeniz'in batısında yer alan Hudeyde Limanı'nın da içinde bulunduğu Hudeyde kenti de 2018'in ikinci yarısından itibaren uzun süre çatışmalara sahne oldu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteklediği hükümet güçleri, Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'nı almak için haziran ayında askeri operasyon başlattı.

Hudeyde'deki savaş, şehirdeki yarım milyondan fazla insanın diğer şehirlere göç etmesine yol açtı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Yemen'deki çatışmalardan dolayı haziran ayından bu yana ülke genelinde 2,3 milyon kişinin yerinden edildiğini belirtti.

BM raporlarında, Yemen'de yaşanan bu olaylar "dünyanın en büyük insani felaketi" şeklinde tanımlanıyor ve burada insanların çok kötü koşullarla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Yemen'deki iç savaş

Yemen, yönetimde daha fazla söz sahibi olmak isteyen İran destekli Husiler'in 2014'ün son aylarında silah zoruyla hakimiyetini arttırması ve başkent Sana'da hükümete darbe yapmasıyla şiddet sarmalına girdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun da Mart 2015'te Husilere karşı operasyon başlatmasıyla ülkedeki gerilim giderek arttı.

Dört yılı geride bırakan savaş, Yemen'in zayıf ekonomisini ve altyapısını yıkım seviyesine getirdi ve BM tarafından "dünyanın en büyük insani felaketi" şeklinde tanımlanan drama dönüştü.