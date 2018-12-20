Yemen’de silahlar sustu

Yemenli yetkililer Birleşmiş Milletler desteğiyle alınan ateşkes kararından kısa bir süre sonra ülkenin kilit liman şehirlerinden Hudeyde’de çatışma seslerinin uzun bir süre sonra ilk kez sustuğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Hudeyde ve çevresi için varılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından bazı çatışma iddialarının geldiğini ancak ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını belirten Dujarric, BM’nin Yemen’e göndereceği ateşkes denetleyicilerinin ise üniformalı olmayacağını bildirdi. Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ateşkes için gereken denetim mekanizmasının bir an önce konuşlandırılmasını istediğini kaydetti. Husiler ve Yemen hükümeti, 6 Aralık’ta başlayan, 13 Aralık’ta sona eren müzakerelerin ardından Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve şehri için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

22 milyondan fazla insan yardıma muhtaç

Anlaşmanın uygulanması durumunda “BM’nin limanda lider rolünü” üstlenmesi, bölgeye insanî yardımların önünün açılması ve böylece milyonlarca Yemenlinin yaşama şartlarının iyileştirilmesi bekleniyor. BM’ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen’de, nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.