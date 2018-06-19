Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a balistik füze fırlattı

Yemen'deki Husiler tarafından atılan balistik füze Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kenti semalarında imha edildi.

Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a atılan balistik füzenin havada imha edildiği belirtildi. Suudi Arabistan devlet televizyonu "El-İhbariyye"nin haberine göre, Yemen'deki Husilerin fırlattığı balistik füze, Suudi Arabistan hava savunma güçleri tarafından Asir bölgesindeki Hamis Muşayt kenti semalarında imha edildi. Haberde konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi. Öte yandan, Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun haberinde ise Husilerin Bedr-1 tipi balistik füzeyle Asir bölgesindeki Abha kentinde bulunan Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'yu hedef aldığı iddia edildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor. AA

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