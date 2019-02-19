Yemen’deki insanî kriz dünyanın en kötüsü

Birleşmiş Milletler, son yayınladığı 65 sayfalık raporda Yemen’deki insanî krizi mercek altına aldı.

Rapora göre Yemen nüfusunun yüzde 80’inin insanî yardıma ihtiyacı olduğu belirtildi.Ülkede 24 milyondan fazla kişinin başta açlık olmak üzere hayatta kalabilmek için acil yardıma ihtiyaç duyduğu, Yemen’deki insanî krizin dünyanın en kötüsü olmayı sürdürdüğü kaydedildi. Raporda, ülkede en az 17,8 milyon insanın güvenli suya ve sıhhi hizmetlere erişimi olmadığı, 19,7 milyon kişinin de yeterli sağlık hizmetine erişiminin olmadığı kaydedildi. Kolera gibi sağlıksız içme sularından kaynaklanan bulaşıcı hastalıkların da yüzbinlerce kişiyi etkisi altına aldığı açıklandı. Raporda geçtiğimiz dört yıl boyunca Yemen’de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki yoğun çatışmalarda on binlerce kişinin öldüğü bu kişilerin arasında 17.770 de sivilin bulunduğu belirtildi.